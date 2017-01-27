Ученые проверили, может ли алкоголизм передаваться по наследству

Сегодня, 02:47

Специалисты из клинического центра сообщили, что в организме некоторых людей присутствует уникальный ген, обрекающий его обладателя на зависимость

Фото: medicineno.com
Фото: medicineno.com

Ведущие специалисты из университета Далласа (США) провели несколько испытаний, результат которых позволил им выяснить, может ли алкоголизм передаваться по наследству, пишет "Ортодокс".

По словам ученых, в некоторых случаях алкоголизм действительно может передаваться на генетическом уровне. Авторы лабораторных проектов заявили, что в ходе осуществления опытов медики хотели определить, может ли ежедневное распитие одной бутылки пива превратить человека в алкоголика.

Специалисты из клинического центра сообщили, что в организме некоторых людей присутствует уникальный ген, обрекающий его обладателя на зависимость от спиртных напитков. По словам врачей, наблюдения осуществлялись на грызунах.

Благодаря реализации новых исследований медикам удалось доказать, что алкоголизм может передаваться по наследству.
ученые, алкоголь, алкоголизм, наследственность

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