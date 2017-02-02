Ученые рассказали, как снизить риск возникновения раковых клеток

Сегодня, 02:59

Раковые клетки развиваются благодаря сахару, который попадает в организм из пищи

Ученые проводят исследование. Фото из архива &quot;Сегодня&quot;
Ученые проводят исследование. Фото из архива "Сегодня"

Ученые из Германии выяснили, что отказ от углеводов понижает риск возникновения раковых клеток. Помимо этого, исключение углеводов из рациона влияет на лишний вес, пишет "Ортодокс".

Суть заключается в том, что раковые клетки развиваются благодаря сахару, который попадает в организм из пищи. Большое количество этого вещества как раз и содержится в углеводах.

Безуглеводная диета также станет отличной профилактикой рака. Стоит отметить, что отсутствие углеводов в рационе положительно сказывается на фигуре.
рак, ученые, углеводороды, раковые клетки

Вы сейчас просматриваете новость "Ученые рассказали, как снизить риск возникновения раковых клеток". Другие Новости медицины и здоровья смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Елена Ксенофонтова. Кадр из сериала

Актриса Елена Ксенофонтова победила рак

Вчера, 16:00

Несмотря на не самые обнадеживающие прогнозы, актриса сумела, к счастью, одержать победу над опасной болезнью

Здоровье

Ученые провели исследование. Фото: kapital-rus.ru

Ученые назвали продукт, который помогает эффективно бороться с ожирением и раком

1 Февраля, 02:53

Исследования показали, что именно перец и острые приправы позволяют ускорять обмен веществ

Здоровье

Фото: pixabay.com

Ученые выяснили, почему любители кофе дольше живут

31 Января, 11:51

Специалисты считают, что секрет заключается в кофеине, который помогает снижать уровень хронического воспаления в организме

Здоровье

Пять несуществующих диагнозов, в которые люди до сих пор верят

29 Января, 01:31

Горе-пациенты могут самостоятельно назначить себе неправильное лечение

Здоровье

Старайтесь принимать белковую пищу теплой. Фото: vitaportal.ru

Как добиться здоровой работы кишечника

24 Января, 04:51

Не запивайте еду сразу компотами или соками  

Люди

Ольга Олександрівна Броварець. Фото: facebook

29-летняя доктор наук Ольга Броварец пояснила свое открытие, которое поможет лечить рак

23 Января, 13:04

Знание механизмов возникновения спонтанных точечных мутаций открывает новые возможности управления ими

Украина

Для написания докторской диссертации Ольга Броварец выбрала тему о мутации ДНК человека. Фото из Facebook

Открытие украинки поможет лечить рак: история 29-летней доктора наук Ольги Броварец

18 Января, 08:00

После сенсационного открытия Ольгу активно приглашают на работу за рубеж, но она хочет остаться в Украине

Здоровье

Пиппали. Фото: econet.ru

Ученые назвали специю, которая уничтожает рак на генном уровне

18 Января, 02:55

Как отмечается, пайперлонгумин проявляет активность против рака простаты, груди, легких, кишечника, лимфомы, лейкемии, опухолей мозга

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования