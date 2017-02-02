Ученые рассказали, как снизить риск возникновения раковых клеток

Раковые клетки развиваются благодаря сахару, который попадает в организм из пищи

Ученые из Германии выяснили, что отказ от углеводов понижает риск возникновения раковых клеток. Помимо этого, исключение углеводов из рациона влияет на лишний вес, пишет "Ортодокс".

Суть заключается в том, что раковые клетки развиваются благодаря сахару, который попадает в организм из пищи. Большое количество этого вещества как раз и содержится в углеводах.

Безуглеводная диета также станет отличной профилактикой рака. Стоит отметить, что отсутствие углеводов в рационе положительно сказывается на фигуре.