Ученые рассказали, как стресс влияет на будущих матерей
Исследователи обнаружили: выкидыши на 42% чаще случались у женщин с высокими уровнями психологического стресса в прошлом
Ученые из Университетского колледжа Лондона и Чжэцзянского университета провели систематический обзор и метаанализ данных множества исследований, передает "Ортодокс".
Специалистов интересовали исследования, в которых сообщалось о выкидышах у женщин, страдавших и не страдавших от психологического стресса.
Исследователи обнаружили: выкидыши на 42% чаще случались у женщин с высокими уровнями психологического стресса в прошлом. Эти участницы пережили травматические события, имели проблемы на работе, в отношениях, финансовые и другие трудности.
Риск выкидыша повышался задолго до беременности.
Специалисты учли факторы, которые могли повлиять на результаты. Ученые объясняют: как известно, стресс сопровождается активной выработкой гормонов стресса. Видимо, эти гормоны влияют на биохимические пути, отвечающие за сохранение беременности.
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