Ученые рассказали о пользе сексуального воздержания

Сегодня, 05:41

В ходе опытов удалось установить, что при промежутке времени между сексом в размере от недели до 10 дней пара начинает чувствовать сильное влечение друг к другу

Фото: LiveJournal
Фото: LiveJournal

Сексуальное воздержание может сделать половую жизнь более насыщенной и разнообразной. По словам специалистов из Университета психологии в Вашингтоне, большие периоды времени между близостью заставляют партнеров чувствовать сильное влечение друг к другу, пишет "Ортодокс".

Исследователи отмечают, что подобная практика применялась во времена Викторианской эпохи. Тогда мужчины на долгое время уходили в походы, оставляя жен в жилищах на страже семейного очага. Кроме того, особо ревнивые представители сильного пола изобрели "пояса верности", которые почти полностью исключали возможность измены и даже самоудовлетворения в период их отсутствия.

По словам специалистов, подобный метод имеет место быть и в современных семейных реалиях. В ходе опытов и социологически опросов удалось установить, что при промежутке времени между сексом в размере от недели до 10 дней пара начинает чувствовать сильное влечение друг к другу. Кроме того, сами половые акты становятся более разнообразными.

Ученые отметили, что в данном случае важно не переусердствовать. Инициатива периодического воздержания должна исходить от обоих партнеров, так как в случае навязывания она может обернуться проблемами в половой жизни.
ученые, секс, воздержание

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