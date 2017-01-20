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Ученые рассказали о простом способе защититься от лишнего веса и морщин http://www.segodnya.ua/img/article/7898/83_main.1484837718.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7898/83_tn.1484837718.jpg Здоровье Исследователи считают, что люди, которые выбирают ароматный травяной чай, получают вместе с этим не только наслаждение от употребления благоухающего напитка

Ученые рассказали о простом способе защититься от лишнего веса и морщин

Сегодня, 02:57

Исследователи считают, что люди, которые выбирают ароматный травяной чай, получают вместе с этим не только наслаждение от употребления благоухающего напитка

Фото: aromisto.com.ua
Фото: aromisto.com.ua

Когда речь заходит об употреблении горячих напитков, большинство предпочитают выпить чашечку зеленого чая, так как считают, что это прекрасная, полезная альтернатива обычному чаю с сахаром или же черному кофе. Об этом сообщается из материалов Good Health 24/7, пишет "Ортодокс".

Исследователи считают, что люди, которые выбирают ароматный травяной чай, получают вместе с этим не только наслаждение от употребления благоухающего напитка, но также и ряд удивительных свойств, которые оказывает положительное влияние на организм человека. Регулярное употребление зеленого чая принимает участие не только в процессах пищеварения, оказывая очищающее действие, а поэтому и потерю веса у человека, но также, как стало известно, этот чудесный напиток обладает свойством борьбы с морщинами.

Известно, что зеленый напиток богат на полифенолы, вещества, которые оказывают воздействие на жировые ткани, помогая организму за меньшее количество времени сжигать больше энергии, которая поступает во время приема пищи. Вещество тианин помогает справится с тревожным состоянием, обладая релаксирующим действием. Несколько чашек зеленого чая помогают снизить уровень холестерина, а также этот напиток имеет противовоспалительные свойства, которые могут оказать положительное влияние на десна и зубы, предотвращая развитие кариеса, стоматита и других неприятных заболеваний. Также зеленый чай является средством для борьбы со старением, который защищает кожу лица от потери коллагена – вещества, что является ключевым в поддержании молодости кожи.
ученые, чай, вес, морщины

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