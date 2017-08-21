Ученые развеяли очередной миф о курении

Сегодня, 06:04

Исследователи выяснили, что эпизодическое курение такое же вредное, как постоянное 

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Вы ошибаетесь, если думаете, что изредка выкуренная сигаретка не принесет вреда. Новая публикация в American Journal of Health Promotion посвящена результатам исследовании ученых из США об опасности эпизодического курения, пишет Medikforum.ru. Специалисты пришли к выводу, что вред сигарет не зависит от того, постоянно курит человек, или же эпизодически.

"Периодическое употребление сигарет в перспективе приводит к таким же рискам возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы, как и постоянное курение от пачки и более в сутки", – приводится в журнале мнение исследователей по данному поводу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Среди людей, имеющих опыт курения табака, ученые выделяют отдельную группу тех, кто не использует сигареты ежедневно, однако при этом может курить в определенных ситуациях, например, в баре при употреблении алкоголя, или в дружеских компаниях. Таких потребителей табака ученые называют "социальными курильщиками".

Последнее исследование показало, что социальные курильщики ничуть не меньше рискуют своим здоровьем, чем те, кто курит каждый день. К подобному выводу ученые  пришли, сравнив показатели артериального давления и уровня холестерина у 40 тысяч активных и социальных курильщиков из штата Огайо.

Медики констатировали, что уберечь организм от влияния табака можно только в одном случае – если человек никогда не затягивался сигаретой и не вдыхал дым.

Напомним, ученые опровергли миф о том, что курение вызывает рак. Однако исследватели отмечают, что вредные привычки, в число которых входит курение, повышают риск того, что заболевание может развиться в будущем. 
ученые, курение, исследование, вред, миф

Вы сейчас просматриваете новость "Ученые развеяли очередной миф о курении". Другие Новости медицины и здоровья смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Здоровье

Электронные сигареты вредят здоровью. Фото: pixabay.com

Исследование: электронные сигареты опасны для здоровья

3 Августа, 12:21

Ученые выяснили, какое количество вредных веществ могут вдыхать пользователь вейпа

Здоровье

Очень важно, чтобы кожа была увлажненной. Фото: lady-zaza.ru

Почему появляются темные круги под глазами

24 Июля, 04:44

Генетика и этническая принадлежность играют определенную роль  

Здоровье

Ученые обнаружили главную опасность курения. Фото из открытых источников

Ученые обнаружили главную опасность курения

24 Июля, 03:45

Медики оценили частоту инсультов за период в 15 лет

Общество

Ученые исследовали предотвращение развития у пожилых людей приобретенного слабоумия. Фото: pixabay

Ученые назвали главные способы избежать слабоумия

23 Июля, 03:46

С ранним развитием деменции связаны потеря слуха, низкий уровень образования и курение

Одесса

Фото: ГСЧС

На пожаре в Одесской области погиб мужчина

19 Июля, 03:15

Спасатели считают, что вероятной причиной возгорания стало курение в постели

Общество

Фото: dailyfitnessblog.ru

Ученые выяснили, что перерабатывать крайне опасно для сердца

17 Июля, 03:00

На состояние здоровья, по словам специалистов, влияют также вредные привички и образ жизни 

Здоровье

Никотин губительно влияет на мозг и печень, а также половые железы

Главные причины для отказа от сигарет

29 Июня, 05:02

Табакокурение наносит сильный вред здоровью и психике  

Здоровье

Все, что нужно знать о холестерине

Десять мифов о холестерине

19 Июня, 05:05

Холестерин не является причиной атеросклероза, его нельзя переесть, а повышаться он может и у худышек

Здоровье

Курение опасно для здоровья. Фото: pixabay

Как курение повреждает ДНК: научный ответ

13 Июня, 15:52

В исследовании ученые работали с повреждениями, вызванными бензапиреном, канцерогеном, вызывающим до 30% смертей от рака в США

Здоровье

Фото: pixabay.com

Ученые назвали главные факторы высокой продолжительности жизни

10 Июня, 11:46

Специалисты советуют заниматься спортом, не злоупотреблять алкоголем и соблюдать диету 

Мир

Чехия борется с курением. Фото из открытых источников

В Чехии запретили курение в общественных местах: за нарушение штраф от 190 евро

1 Июня, 17:59

Курить теперь нельзя не только на улице, но и в заведениях, а владельцы кафе уже призывают к протестам

Здоровье

Курение во время беременности опасно для плода. Фото: pixabay

Курение во время беременности больше всего вредит печени плода – исследование

30 Мая, 16:44

Причиняемый вред зависел от пола плода: у мальчиков на ткани печени образовывались рубцы, у девочек же оказывался поврежден клеточный метаболизм

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования