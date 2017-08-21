Ученые развеяли очередной миф о курении

Исследователи выяснили, что эпизодическое курение такое же вредное, как постоянное

Вы ошибаетесь, если думаете, что изредка выкуренная сигаретка не принесет вреда. Новая публикация в American Journal of Health Promotion посвящена результатам исследовании ученых из США об опасности эпизодического курения, пишет Medikforum.ru. Специалисты пришли к выводу, что вред сигарет не зависит от того, постоянно курит человек, или же эпизодически.

"Периодическое употребление сигарет в перспективе приводит к таким же рискам возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы, как и постоянное курение от пачки и более в сутки", – приводится в журнале мнение исследователей по данному поводу.

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Среди людей, имеющих опыт курения табака, ученые выделяют отдельную группу тех, кто не использует сигареты ежедневно, однако при этом может курить в определенных ситуациях, например, в баре при употреблении алкоголя, или в дружеских компаниях. Таких потребителей табака ученые называют "социальными курильщиками".

Последнее исследование показало, что социальные курильщики ничуть не меньше рискуют своим здоровьем, чем те, кто курит каждый день. К подобному выводу ученые пришли, сравнив показатели артериального давления и уровня холестерина у 40 тысяч активных и социальных курильщиков из штата Огайо.

Медики констатировали, что уберечь организм от влияния табака можно только в одном случае – если человек никогда не затягивался сигаретой и не вдыхал дым.

Напомним, ученые опровергли миф о том, что курение вызывает рак. Однако исследватели отмечают, что вредные привычки, в число которых входит курение, повышают риск того, что заболевание может развиться в будущем.