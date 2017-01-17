Ученые развеяли один из мифов вокруг алкоголя

Специалисты заметили: грызуны, которым давали алкоголь, чаще замирали по сравнению с теми, кто пил обычную воду

Сотрудники Университета Джона Хопкинса выяснили: алкоголь не помогает избавиться от неприятных воспоминаний. Более того, при употреблении алкоголя подобные воспоминания становятся ярче. Дело в том, что алкоголь укрепляет соединения между нейронами и мозговым центром страха, пишет "Ортодокс".

Ученые провели исследование на мышах. У грызунов вырабатывали страх. Животные получали удар электрическим током, когда те слышали разные звуки. Затем мышей разделили на две группы.

Первой группе дали обычную воду, а второй – напиток с 20% содержанием этанола.

На следующий день исследователи попытались разрушить негативную ассоциацию. Они воспроизводили те же звуки, но удар током мыши не получали.

Специалисты заметили: грызуны, которым давали алкоголь, чаще замирали по сравнению с теми, кто пил обычную воду. Чтобы понять, в чем причина, исследователи изучили образцы ткани мозга мышей. Ученые обнаружили, что в синапсах (соединениях между нейронами) у животных, получавших алкоголь, оказалось больше рецепторов. То есть, соединения были крепче, поэтому негативные воспоминания было сложно устранить.