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Ученые развеяли один из мифов вокруг алкоголя http://www.segodnya.ua/img/article/7887/50_main.1484580921.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7887/50_tn.1484580921.jpg Здоровье Специалисты заметили: грызуны, которым давали алкоголь, чаще замирали по сравнению с теми, кто пил обычную воду

Ученые развеяли один из мифов вокруг алкоголя

Сегодня, 02:58

Специалисты заметили: грызуны, которым давали алкоголь, чаще замирали по сравнению с теми, кто пил обычную воду

Фото: hyser.com.ua
Фото: hyser.com.ua

Сотрудники Университета Джона Хопкинса выяснили: алкоголь не помогает избавиться от неприятных воспоминаний. Более того, при употреблении алкоголя подобные воспоминания становятся ярче. Дело в том, что алкоголь укрепляет соединения между нейронами и мозговым центром страха, пишет "Ортодокс".

Ученые провели исследование на мышах. У грызунов вырабатывали страх. Животные получали удар электрическим током, когда те слышали разные звуки. Затем мышей разделили на две группы.

Первой группе дали обычную воду, а второй – напиток с 20% содержанием этанола.

На следующий день исследователи попытались разрушить негативную ассоциацию. Они воспроизводили те же звуки, но удар током мыши не получали.

Специалисты заметили: грызуны, которым давали алкоголь, чаще замирали по сравнению с теми, кто пил обычную воду. Чтобы понять, в чем причина, исследователи изучили образцы ткани мозга мышей. Ученые обнаружили, что в синапсах (соединениях между нейронами) у животных, получавших алкоголь, оказалось больше рецепторов. То есть, соединения были крепче, поэтому негативные воспоминания было сложно устранить.
ученые, алкоголь, медики, исследование, грызуны

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