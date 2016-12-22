Ученые утверждают, что сахар не опасен для здоровья

Исследование было проведено из-за того, что в ряде штатов США ввели налоги на сахар и газировку

По данным нового исследования, которое финансировали такие продовольственные компании, как Coca-Cola, PepsiCo, Mars и Hershey, связи между потреблением добавленного сахара и проблемами со здоровьем нет. Между тем, многие ученые и работники сферы здравоохранения уверены: добавленный сахар увеличивает риск диабета и ожирения, сообщает "Ортодокс".

Исследование было проведено из-за того, что в ряде штатов США ввели налоги на сахар и газировку. По словам исследователей, убедительные доказательства вреда добавленного сахара для здоровья отсутствуют, поэтому рекомендации, касающиеся его потребления, следует пересмотреть. Некоторые раскритиковали выводы нового исследования.

Ранее продовольственные компании уже финансировали исследования, ставившие под сомнение существующие рекомендации по питанию. Одно из таких исследований провели в 2014 году. Тогда ученые обнаружили, что диетическая газировка помогает похудеть лучше, чем вода. А в 2011 году исследование Национальной ассоциации кондитеров показало: дети и подростки, которые едят конфеты, как правило, весят меньше.