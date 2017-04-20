Ученые узнали о необычном влиянии соли на организм человека

Сегодня, 02:55

Эксперты установили, что количество потребляемой соли и выпитой воды взаимосвязано

Ученые. Фото: pixabay
Ученые. Фото: pixabay

Исследователи из Института Вандербильта (Германия) установили, что употребление соленой пищи существенно влияет на организм человека, сообщает "Ортодокс".

В частности, специалисты рассказали, что соль делает человека агрессивнее из-за того, что влияет на увеличение чувства голода.

Также эксперты установили, что количество потребляемой соли и выпитой воды взаимосвязано. Эта связь может сильно повлиять на состояние человеческого организма и настроение.

К примеру, соленая еда уменьшает жажду, но увеличивает чувство голода, что может сделать человека агрессивным. В ходе экспериментов ученые выяснили, что при употреблении соленой пищи организм человека не теряет влагу, как это принято думать, а напротив, накапливает ее. Эксперты убеждены в том, что при увеличении ежедневного потребления соли с 6 до 12 грамм подопытные пили меньше воды — что означает, что большая ее часть сохранялась в организме. Это явление связанно с употреблением соли.

Стоит заметить, что переход к другому типу расходования воды происходит в течение суток. Сохранение воды в ответ на высокое содержание соли имеет патологические последствия. Повышенный уровень глюкокортикоидов является независимым фактором риска развития диабета, ожирения, остеопороза и сердечнососудистых заболеваний.
здоровье, вода, ученые, соль

Вы сейчас просматриваете новость "Ученые узнали о необычном влиянии соли на организм человека". Другие Новости медицины и здоровья смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Общество

Пасхальная корзина. Фото: pixabay

Пасха 2017: как правильно собрать корзину

16 Апреля, 06:14

Яйца символизируют победу жизни над смертью, кулич – тело Христа и полноту жизни, пасха – райскую жизнь, соль – связь Бога с народом, достаток и смысл жизни, кагор – кровь Христа

Общество

На Пасху существуют свои обычаи. Фото: pixabay

Пасха 2017: обычаи, приметы и поверья этого дня

16 Апреля, 03:50

Самый известный обычай - на приветствие "Христос воскрес!", нужно ответить "Воистину воскрес!"

Рестораны

Не яйцами едиными. pixabay.com

Семь рецептов пасхальных деликатесов от звездных поваров

14 Апреля, 15:10

Алексей Суханов советует приготовить на праздник каравай с бужениной и брынзой и карпа с овощами, а Ольга Сумская — творожную запеканку, которая тает во рту

Общество

Обратите внимание на свой рацион. Фото: pixabay

ТОП продуктов, которые помогут избавиться от отеков: советы диетолога

14 Апреля, 14:16

Не отказывайтесь от поваренной соли полностью. Она должна присутствовать в небольшом количестве

Здоровье

Состояние кожи зависит от употребляемой пищи. Фото: AFP

Как привести кожу в порядок: ТОП-10 продуктов, от которых стоит отказаться

4 Апреля, 13:45

Белый хлеб, молоко и соль могут стать настоящими врагами для кожи

Рестораны

Тесто из фарша и крем из пюре

Рецепты блюд-обманок к 1 апреля: мороженое из пюре, кексы из мяса и гамбургер из бублика

31 Марта, 15:00

Сэндвичи и десерты, как действительно вкусный способ разыграть гостей

Общество

Горячий шоколад. Фото: pixabay

Шокирующее исследование: в горячем шоколаде больше соли, чем в морской воде

21 Марта, 07:46

В растворимом горячем шоколаде количество соли превышает максимально допустимые значения почти в 16 раз

Происшествия и криминал

Дышат пылью: в Запорожье люди страдают от последствий борьбы с гололедом

7 Марта, 20:05

На улицы города высыпали почти 30 тысяч тонн смеси соли и гранитной крошки. Пыль теперь постоянно поднимается в воздух

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования