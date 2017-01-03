Ученые выяснили, что именно не позволяет толстяку худеть

Ученые из Национального института здравоохранения США, экспериментируя на мышах, одну группу животных кормили очень жирной пищей, а другую – здоровой. Постепенно мыши из первой группы стали, как и ожидалось, двигаться значительно меньше.

Ученые заметили, что снижение активности произошло задолго до того, как мыши потолстели. Чтобы понять причину, ученые проверили у мышей уровень мозговых нейромедиаторов дофамина, которые называют медиаторами удовольствия. Именно это вещество позволяет получать удовольствие от совершаемых нами действий.

Оказалось, что у толстеющих мышей содержание одного разновидностей дофамина D2 сильно понижено. Он никак не влияет на набор лишнего веса, зато грызун теряет всяческое удовольствие от движения. Примерно то же самое, считают ученые, происходит и с тучными людьми.

Когда мы набираем вес, наш мозг просто не позволяет нам совершать дополнительные движения. Нужна большая воля, чтобы победить биохимию собственного мозга и решиться на сброс веса.