Ученые выяснили, какое смертельное заболевание провоцируют энергетические напитки

Как стало известно, в ходе реализации экспериментов врачи анализировали историю болезни 50-летнего мужчины

Научные работники заявили, что в процессе осуществления экспериментов им удалось доказать негативное влияние энергетических напитков на здоровье людей, пишет "Ортодокс".

По словам исследователей из Университета Флориды, употребление энергетиков способствует развитию смертельного заболевания. Инициаторы комплексных лабораторных наблюдений утверждают, что такие напитки увеличивают вероятность возникновения гепатита С. Следует заметить, что ежедневный прием энергетиков чреват появлением серьезных нарушений в деятельности печени.

Как стало известно, в ходе реализации экспериментов врачи анализировали историю болезни 50-летнего мужчины. Медики провели диагностику организма пациента, после чего ученым удалось узнать причину развития гепатита С у представителя сильного пола. Мужчина вел здоровый образ жизни и не употреблял наркотики.

Оказалось, что пациент в течение трех недель пил энергетические напитки. За сутки он употреблял до 5 банок энергетиков. Такие действия спровоцировали возникновение смертельного заболевания.