Ученые выяснили минимально допустимую частоту занятий спортом

Ранее специалисты полагали, что рекомендованная ВОЗ недельная нагрузка должна быть распределена равномерно как минимум на три дня в течение этого срока

Британские ученые определили минимально допустимую, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, частоту занятий физическими упражнениями.

Установлено, что выполнение за один раз рекомендованной ВОЗ недельной нормы физических нагрузок достаточно для профилактики преждевременной смерти, а также провоцирующих ее наступление сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

К таким выводам ученые пришли после метаанализа исследований, проведенных в 1994-2012 годах. Эти материалы включали в себя сведения о физической активности 63,5 тысяч человек.

Среди них 14,1 тысяч скончались, в том числе 2,8 тысяч – от сердечно-сосудистых заболеваний и 2,5 тысяч – от рака. Исследование показало, что риск преждевременного ухода из жизни у тех, кто занимался физической культурой минимум раз в неделю, был в среднем на 30% ниже, чем у неактивных людей.

В исследовании приняло участие население Англии и Шотландии, а записи показателей физической активности проводились на основе самооценок респондентов. Ранее ученые полагали, что рекомендованная ВОЗ недельная нагрузка должна быть распределена равномерно как минимум на три дня в течение этого срока.

Рекомендуемые ВОЗ нормы минимальной физической активности, необходимые для предотвращения инсульта, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, а также рака молочной железы и кишечника, составляют 600 MET-минут. Это равно быстрой ходьбе в течение 150 минут или бегу в течение 75 минут.

Параметр MET (Metabolic Equivalent of Task, метаболический эквивалент) характеризует отношение уровня метаболизма человека во время физической активности к уровню его метаболизма в состоянии покоя. Известно, что по сравнению с состоянием покоя умеренно активный человек сжигает в 3-6 раз больше калорий (3-6 МЕТ), а высокоактивный человек – более чем в шесть раз.

Ранее сообщалось, что исследование, проведенное учеными из Университета штата Аризона, показало, что занятия бегом, по всей видимости, оказывают влияние на структуру и функции головного мозга. Как полагают специалисты, физическая активность может усиливать связи между областями мозга.