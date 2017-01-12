Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Жизнь Новости медицины и здоровья
Ученые выяснили минимально допустимую частоту занятий спортом http://www.segodnya.ua/img/article/7876/73_main.1484228528.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7876/73_tn.1484228528.jpg Здоровье Ранее специалисты полагали, что рекомендованная ВОЗ недельная нагрузка должна быть распределена равномерно как минимум на три дня в течение этого срока

Ученые выяснили минимально допустимую частоту занятий спортом

Сегодня, 03:00

Ранее специалисты полагали, что рекомендованная ВОЗ недельная нагрузка должна быть распределена равномерно как минимум на три дня в течение этого срока

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Британские ученые определили минимально допустимую, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, частоту занятий физическими упражнениями.

Установлено, что выполнение за один раз рекомендованной ВОЗ недельной нормы физических нагрузок достаточно для профилактики преждевременной смерти, а также провоцирующих ее наступление сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

К таким выводам ученые пришли после метаанализа исследований, проведенных в 1994-2012 годах. Эти материалы включали в себя сведения о физической активности 63,5 тысяч человек.

Среди них 14,1 тысяч скончались, в том числе 2,8 тысяч – от сердечно-сосудистых заболеваний и 2,5 тысяч – от рака. Исследование показало, что риск преждевременного ухода из жизни у тех, кто занимался физической культурой минимум раз в неделю, был в среднем на 30% ниже, чем у неактивных людей.

В исследовании приняло участие население Англии и Шотландии, а записи показателей физической активности проводились на основе самооценок респондентов. Ранее ученые полагали, что рекомендованная ВОЗ недельная нагрузка должна быть распределена равномерно как минимум на три дня в течение этого срока.

Рекомендуемые ВОЗ нормы минимальной физической активности, необходимые для предотвращения инсульта, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, а также рака молочной железы и кишечника, составляют 600 MET-минут. Это равно быстрой ходьбе в течение 150 минут или бегу в течение 75 минут.

Параметр MET (Metabolic Equivalent of Task, метаболический эквивалент) характеризует отношение уровня метаболизма человека во время физической активности к уровню его метаболизма в состоянии покоя. Известно, что по сравнению с состоянием покоя умеренно активный человек сжигает в 3-6 раз больше калорий (3-6 МЕТ), а высокоактивный человек – более чем в шесть раз.

Ранее сообщалось, что исследование, проведенное учеными из Университета штата Аризона, показало, что занятия бегом, по всей видимости, оказывают влияние на структуру и функции головного мозга. Как полагают специалисты, физическая активность может усиливать связи между областями мозга.
спорт, ученые, бег, воз, исследование, британские ученые, риск, минимум

Вы сейчас просматриваете новость "Ученые выяснили минимально допустимую частоту занятий спортом". Другие Новости медицины и здоровья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Российская газета

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Здоровье

Люди начинают стремительно терять форму после 50 лет. Фото: womanway.online

Ученые выяснили, в каком возрасте люди теряют форму

6 Августа 2016, 04:50

Сотрудники Университета Дьюка пронаблюдали за физическим состоянием людей. Как выяснилось, форма теряется быстрее, нежели предполагалось ранее

Анна Панова

Беговые заметки "чайника"

16 Августа 2016, 08:45

Здоровье

Фото: medkrug.ru

В мире стремительно растет количество заболевших раком - исследование

13 Декабря 2016, 02:49

Впервые в истории медики зафиксировали рост увеличения заболеваемости онкологией на треть

Здоровье

Фото: nebolet.com

Медики рассказали, почему люди не чувствуют пальцев ног

17 Ноября 2016, 02:53

Во время реализации клинических наблюдений эксперты задействовали 19 молодых людей, возраст всех добровольцев составлял до 34 лет

Здоровье

Ученые рассказали, как не состариться раньше времени

14 Декабря 2016, 02:53

Ученые назвали ряд действий, которые помогают человеку не состариться раньше времени; за основу эксперты взяли среднестатистические показатели по всему миру

Наука и Технологии

Ученые доказали, что загробная жизнь существует. Фото: replyua.net

Ученые доказали, что загробная жизнь существует - СМИ

16 Августа 2016, 16:44

После остановки сердца человек продолжает чувствовать и запоминать

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.