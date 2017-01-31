Ученые выяснили, почему у мужчин начинает расти живот?

Сегодня, 02:57

В наше время растущий живот у мужчин – это глобальная проблема, требующая решения ради хорошей работы мужского организма

Фото: vitaportal.ru
Фото: vitaportal.ru

Очень часто избыточный вес мужчин откладывается в их животах, однако почему это происходит именно так? Образуясь в области живота, висцеральный жир высвобождает химические вещества в кровоток, что нарушает обмен веществ, кровяное давление и свертываемость крови, пишет "Ортодокс".

Ожирение является одной из первоочередных сложностей в мире.

Ученые из Лос-Анджелеса разобрались каким образом увеличение массы тела протекает у мужчин. Знатоками было отмечено, что когда мужчина начинает полнеть, то сначала возрастает его живот.

У женщин генетически больше возможностей для хранения жира. Однако если запасов очень большое количество и они не "сжигаются" вовремя, то жир начинает накапливаться и на остальных частях тела, даже очевидно ожирение внутренних органов. При всем этом после наступления менопаузы лишний жир у женщин также может сохраняться в талии.

Это может привести ко многим болезням, в том числе диабету 2-го типа, высокому уровню холестерина и давления, а кроме этого к сердечным недугам. Вначале он начинает накапливаться в бедрах из-за эстрогена.

Это дает возможность женщинам иметь так называемые энергетические запасы на момент беременности. В наше время растущий живот у мужчин — это глобальная проблема, требующая решения ради хорошей работы мужского организма.
живот

Вы сейчас просматриваете новость "Ученые выяснили, почему у мужчин начинает расти живот?". Другие Новости медицины и здоровья смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Мария Яремчук. Фото: Instagram

В бикини на мопеде: Мария Яремчук наслаждается отдыхом на Бали

27 Января, 16:00

Исполнительница проводит зимние каникулы в теплых краях

Звезды

Гросу похвасталась снимком с поезда. Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу похвасталась поклонникам тонкой талией в поезде

20 Января, 04:23

Поклонники быстро отреагировали на снимок певицы и засыпали ее комплиментами

Звезды

Анита Цой. Фото: Instagram

Анита Цой из-за "киевского торта" осталась без костюмов

19 Января, 17:00

"Живот и подбородок округлились до неузнаваемости", - сообщила певица

Звезды

Актриса выглядит отлично. Фото: instagram.com/elizabethhurley1

51-летняя Элизабет Херли в купальнике удивила отличной фигурой

19 Января, 04:17

За день ролик посмотрели более 70 тысяч раз, а актрису засыпали многочисленными комплиментами

Звезды

Белла улетела на Багамы. Фото: instagram.com/bellahadid

20-летняя модель похвасталась идеальным телом в крохотном бикини

11 Января, 12:09

Пляжный снимок меньше чем за сутки собрал более 560 тысяч лайков

Звезды

Певица выбрала смелый наряд. Фото: AFP

31-летняя Сиара показала беременный живот

3 Января, 13:39

На фото певица позирует вместе со своим мужем и сыном, которые нежно обнимают ее за живот

Диеты и фитнес

Анита Луценко выглядит отлично. Фото: instagram.com/anitasporty

Как сделать ноги стройнее: эффективные упражнения от Аниты Луценко

10 Января, 04:22

Видеоролики с наглядным пособием собирают по более чем 60 тысяч просмотров

Невероятное

Мужчина прожил 18 лет с ножницами, которые в его желудке забыл врач

3 Января, 12:10

В 1998 году мужчина оказался на операционном столе после ДТП и не подозревал, что с тех пор носит в себе медицинский инструмент

Звезды

Анита Луценко. Фото: Instagram

Как подтянуть кожу на животе: Анита Луценко поделилась секретами

2 Января, 12:30

Анита отметила, что после родов или стремительного похудения многие сталкиваются с проблемой обвисшей кожи на животе

Звезды

Ксения Собчак. Фото: Instagram

Ксения Собчак и Полина Гагарина появились на публике в одинаковых кожаных платьях

30 Декабря 2016, 09:31

Собчак вышла со свет с мужем

Происшествия

Задержанный был в розыске полиции Одесской области. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве иностранец наехал авто на мужчину, а потом пырнул его ножом

27 Декабря 2016, 14:05

Раненого немедленно госпитализировали  

Днепр

Фото: из открытых источников

В Днепре произошло кровавое убийство

24 Декабря 2016, 03:15

Потерпевший получил удары ножом в шею и живот на глазах у прохожих

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования