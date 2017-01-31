Ученые выяснили, почему у мужчин начинает расти живот?

В наше время растущий живот у мужчин – это глобальная проблема, требующая решения ради хорошей работы мужского организма

Очень часто избыточный вес мужчин откладывается в их животах, однако почему это происходит именно так? Образуясь в области живота, висцеральный жир высвобождает химические вещества в кровоток, что нарушает обмен веществ, кровяное давление и свертываемость крови, пишет "Ортодокс".

Ожирение является одной из первоочередных сложностей в мире.

Ученые из Лос-Анджелеса разобрались каким образом увеличение массы тела протекает у мужчин. Знатоками было отмечено, что когда мужчина начинает полнеть, то сначала возрастает его живот.

У женщин генетически больше возможностей для хранения жира. Однако если запасов очень большое количество и они не "сжигаются" вовремя, то жир начинает накапливаться и на остальных частях тела, даже очевидно ожирение внутренних органов. При всем этом после наступления менопаузы лишний жир у женщин также может сохраняться в талии.

Это может привести ко многим болезням, в том числе диабету 2-го типа, высокому уровню холестерина и давления, а кроме этого к сердечным недугам. Вначале он начинает накапливаться в бедрах из-за эстрогена.

Это дает возможность женщинам иметь так называемые энергетические запасы на момент беременности. В наше время растущий живот у мужчин — это глобальная проблема, требующая решения ради хорошей работы мужского организма.