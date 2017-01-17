Украинцы массово отказываются от мяса (видео)

Мировая мода на вегетарианство дошла и до Украины. Люди все чаще отказываются от животных белков в пользу растительных.

Заменять мясо растительными продуктами сейчас модно. В кафе, где на обед подают овсянку со спирулиной и овощные котлеты, приходят и те, кто не отказывается от животного белка.

"Мы делаем бургеры из чечевицы. Вместе с помидорами и авокадо. От мяса можно практически не отличить", – говорит Аделина Будзинская, официант.

С одной стороны, сыроедение полезно. А с другой, говорят диетологи, перегружает органы пищеварения и может негативно повлиять на иммунную систему. Нехватка белковых продуктов провоцирует анемию и остеопороз.

"Если человек получает недостаточно белка с продуктами питания, это отражается на его мышечной ткани, отражается и на показателях иммунитета. Он будет более восприимчив к инфекционным заболеваниям, к вирусным", – отметила Марьяна Романенко, ассистент кафедры гастроэнтерологии, диетологии и эндоскопии Национальной медицинской академии последипломного образования им. Шупика.

"Я совершенно не болею простудными заболеваниями. У меня была сильная проблема со спиной после армии. Это исчезло", – поделился Максим Погорелый, сыроед, эксперт по питанию.

Максим каждый день начинает с салата. Шесть лет назад полностью отказался от животного белка, заменив его растительным.

Ест сою, орехи и овощи. Больше всего белка в орехах, но они – самый дорогой продукт в сыроедении. Поэтому в основном рационе Максима – бобовые.

"Грамм получаемых из фруктов и овощей уже перекрывают дозу по белку. И вам надо добавить 10 грамм белка, который как раз содержит незаменимые аминокислоты. Ну, дешевая достаточно штука, хотя не одна. Но вам нужно съесть его до 100 граммов", – добавил Максим.

Белок содержится во всех бобовых. И его там больше, чем в мясе или рыбе, подтверждают диетологи. Богатые белком также пророщенные зерновые, зелень и молочные продукты. Дешевая – фасоль, а самый дорогой – кешью. Однако фасоли в день следует съедать стакан, а орехов – горсть.

"Производя загрузку теми же орехами и семенами, мы забываем, что продукты богатые жирами. Эти жиры, к сожалению, очень тяжелые и трудно воспринимаются нашим организмом", – уточнила Наталья Суслова, диетолог Киевского института сердца.

Поэтому для тех, кто заботится о фигуре, бобы и орехи вряд ли станут достойной альтернативой мясу.

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