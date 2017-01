Умение играть на музыкальном инструменте сохранит бодрость в пожилом возрасте – ученые

Может ли игра на музыкальном инструменте позволить человеку пожилого возраста дольше оставаться бодрым и быстрее реагировать на посторонние раздражители? Ученые из Школы патологии речи и аудиологии Университета Монреаля (University of Montrtal School of Speech Language Pathology and Audiology), Канада, полагают, что это действительно так. В ходе новой работы они доказали, что люди, умеющие играть на каком-либо музыкальном инструменте, активнее отзываются на сенсорные стимулы, чем те, которые никогда не интересовались музыкой. Результаты работы опубликованы в журнале "Brain and Cognition", пишет umj.com.ua.

В ходе исследования ученые сравнивали время реагирования на различные раздражители у 16 людей, играющих на музыкальных инструментах (8 пианистов, 3 скрипача, 2 ударника, 2 гитариста, а также арфист и альтист), и 19 участников, которые не умеют этого делать. Все музыканты, за исключением одного скрипача, умели играть на нескольких инструментах. Для проведения работы участников помещали в комнату без посторонних шумов, одну руку они клали на компьютерный манипулятор мышь, а вторую — на небольшую коробку, которая периодически вибрировала. Исследователи просили их нажимать кнопку на манипуляторе, когда они услышат музыку или ощутят вибрацию. Каждый из этих стимулов повторялся 180 раз.

Ученые обратили внимание, что на любые стимулы быстрее реагировали участники, умеющие играть на музыкальных инструментах. Они отметили, что эти люди начинали обучаться музыке в возрасте 3–10 лет и учились не менее 7 лет. Уровень образования у всех испытуемых был одинаков. В ходе следующих работ исследователи надеются определить, как взаимосвязаны звук и тактильные ощущения, и дополнить имеющиеся данные о специ­фических процессах, которые происходят в головном мозгу музыкантов. Кроме того, они хотят определить, каким образом игра на музыкальном инструменте изменяет функциональное состояние органов чувств, которые никак не связаны со слуховыми стимулами.

Автор работы доктор Саймон Ландри (Simon Landry) полагает, что на основе полученных результатов можно разработать стратегию, направленную на предотвращение развития некоторых возрастных изменений. Он отметил, что чем больше специалисты узнают о влиянии музыки на базовые сенсорные процессы, тем больший потенциал использования музыки перед ними раскрывается. В частности, оценивая полученные результаты, ученые могут рекомендовать уроки игры на музыкальных инструментах людям с медленной реакцией на стимулы. Известно, что с возрастом данный показатель ухудшается, возможно, лицам пожилого возраста следует регулярно заниматься музыкой.