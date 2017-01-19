Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Жизнь Новости медицины и здоровья
Умеренное голодание может продлить жизнь – ученые http://www.segodnya.ua/img/article/7898/47_main.1484833839.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7898/47_tn.1484833839.jpg Здоровье Специалисты провели новое исследование, которое еще раз подтвердило результаты предыдущих 

Умеренное голодание может продлить жизнь – ученые

Сегодня, 15:48

Специалисты провели новое исследование, которое еще раз подтвердило результаты предыдущих 

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Американские ученые пришли к выводу о том, что голодание может существенно продлевать жизнь. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Nature Communications, это выяснилось в ходе экспериментальной программы с приматами.

Аналогичные опыты на грызунах уже подтверждали, что снижение потребляемых калорий на 30-40% способно увеличивать продолжительность жизни. Однако получить такие же данные при исследовании приматов удалось не сразу. Во-первых, приматы изначально живут гораздо дольше мышей и крыс, а во-вторых результаты исследований, которые все же были проведены, оказались противоречивыми.

Исследовательские группы из Национального института старения в Дикерсоне и Национального центра изучения приматов в штате Висконсин, где проводились опыты с обезьянами, не смогли взаимно подтвердить полученные данные, что стало причиной научных споров. В итоге представители разных групп решили объединиться и повторить эксперимент.

Как оказалось, на результаты первых исследований повлияла разница в возрасте обезьян, которых ученые сажали на "голодный" паек. Так исследователи из института старения начинали ограничивать питание приматов с первых лет жизни, а в центре изучения приматов эксперимент ставили над особями уже достигшими восьми лет.

Ученые продолжили работу только с теми обезьянами, которым ограничивали рацион в более зрелом возрасте. После этого научные данные совпали. Продолжительность жизни "голодающих" увеличилась на 2-4 года, а некоторые приматы жили почти в 1,5 раза больше, чем их собратья из контрольной группы. Одной из макак-резусов уже исполнилось 43 года. Дольше приматы этого вида, насколько, известно ученым, никогда не жили. Более того, здоровье обезьян, питающихся с ограничением, улучшилось.

Ученые считают, что путем снижения потребляемых калорий можно увеличить продолжительность и качество жизни и у человека тоже.

Ранее ученые выяснили, что голодание помогает восстановить иммунную систему.
ученые, голодание, эксперимент, качество, продолжительность жизни, исследователи

Вы сейчас просматриваете новость "Умеренное голодание может продлить жизнь – ученые". Другие Новости медицины и здоровья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

РИА Новости

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Здоровье

Люди начинают стремительно терять форму после 50 лет. Фото: womanway.online

Ученые выяснили, в каком возрасте люди теряют форму

6 Августа 2016, 04:50

Сотрудники Университета Дьюка пронаблюдали за физическим состоянием людей. Как выяснилось, форма теряется быстрее, нежели предполагалось ранее

Здоровье

Пиппали. Фото: econet.ru

Ученые назвали специю, которая уничтожает рак на генном уровне

Вчера, 02:55

Как отмечается, пайперлонгумин проявляет активность против рака простаты, груди, легких, кишечника, лимфомы, лейкемии, опухолей мозга

Наука и Технологии

Возможно, пересадка нейронов может помочь и людям. Фото: WideFon.com

Пересадка клеток мозга может помочь избавиться от страха - ученые

10 Декабря 2016, 05:26

В эксперименте мышам вводили нейроны, взятые из миндалины мышиных эмбрионов

Здоровье

<p>Йогурт спасает от сахарного диабета. Фото:&nbsp;ilovemilk.info</p>

Йогурт спасает от сахарного диабета

19 Июля 2016, 22:09

Ежедневная порция свежего йогурта без добавок снижает риск возникновения сахарного диабета на 18%

Здоровье

Ученые рассказали, как не состариться раньше времени

14 Декабря 2016, 02:53

Ученые назвали ряд действий, которые помогают человеку не состариться раньше времени; за основу эксперты взяли среднестатистические показатели по всему миру

Наука и Технологии

ТОП-10 самых причудливых научных открытий последних лет

3 Октября 2016, 06:54

О кальмарах и спящих ящерицах, запахах и воде

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.