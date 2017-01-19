Умеренное голодание может продлить жизнь – ученые

Американские ученые пришли к выводу о том, что голодание может существенно продлевать жизнь. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Nature Communications, это выяснилось в ходе экспериментальной программы с приматами.

Аналогичные опыты на грызунах уже подтверждали, что снижение потребляемых калорий на 30-40% способно увеличивать продолжительность жизни. Однако получить такие же данные при исследовании приматов удалось не сразу. Во-первых, приматы изначально живут гораздо дольше мышей и крыс, а во-вторых результаты исследований, которые все же были проведены, оказались противоречивыми.

Исследовательские группы из Национального института старения в Дикерсоне и Национального центра изучения приматов в штате Висконсин, где проводились опыты с обезьянами, не смогли взаимно подтвердить полученные данные, что стало причиной научных споров. В итоге представители разных групп решили объединиться и повторить эксперимент.

Как оказалось, на результаты первых исследований повлияла разница в возрасте обезьян, которых ученые сажали на "голодный" паек. Так исследователи из института старения начинали ограничивать питание приматов с первых лет жизни, а в центре изучения приматов эксперимент ставили над особями уже достигшими восьми лет.

Ученые продолжили работу только с теми обезьянами, которым ограничивали рацион в более зрелом возрасте. После этого научные данные совпали. Продолжительность жизни "голодающих" увеличилась на 2-4 года, а некоторые приматы жили почти в 1,5 раза больше, чем их собратья из контрольной группы. Одной из макак-резусов уже исполнилось 43 года. Дольше приматы этого вида, насколько, известно ученым, никогда не жили. Более того, здоровье обезьян, питающихся с ограничением, улучшилось.

Ученые считают, что путем снижения потребляемых калорий можно увеличить продолжительность и качество жизни и у человека тоже.

Ранее ученые выяснили, что голодание помогает восстановить иммунную систему.