В 2017 году Минздрав обещает ввести страхование, электронные медкарты и бесплатные лекарства

В Украине обещают начать проводить видимые реформы в здравоохранении. В Министерстве отмечают, что весь процесс займет несколько лет

Реформирование украинской медицины начнется с доступных лекарств, введения первичного страхования и создания электронного учета пациентов eHealth. Подробности данных реформ узнавал "Сегодня.ua".

Бесплатные лекарства: кто сможет получить

С Нового года в Украине заработает реимбурсация – государственное возмещение пациентам стоимости лекарств. Но не все украинцы смогут получить компенсацию, а только те, кто страдает на сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальную астму. Чтобы получить нужный препарат, нужно будет обратиться к врачу, который на специальном бланке напишет рецепт. По нему в аптеке лекарство выдадут бесплатно, если его цена не превышает референтную стоимость, установленную министерством. Если превышает – пациенту придется платить разницу.

Референтная стоимость будет устанавливаться в зависимости от розничных цен на подобные препараты в пяти соседних странах – Польше, Словакии, Венгрии, Чехии и Латвии. Также с Нового года из-за уменьшения НДС до 2-5% с нынешних семи подешевеют все лекарства. К тому же Минздрав хочет ограничить размер наценки на препараты, установив максимальную регрессивную торговую надбавку на уровне 15%, которая должна уменьшаться вместе с ростом цены лекарства.

Внедрение страховой медицины растянется на три года

С 2017 года Министерство здравоохранения вводит в Украине первичное медстрахование. Полностью перевести медицинскую помощь на страховую форму хотят к 2020 году. Ну а финансировать первичку будут из госбюджета за счет общих налогов, не вводя новых и не повышая старых.

Фото: kuzrab.ru

Главными введениями в 2017 году станет заключение с врачом договора без привязки к месту жительства и установление государством тарифа за одного пациента. Первичное медстрахование предвидит оказание терапевтом, семейным врачом или педиатром бесплатного раннего обнаружения и диагностику заболеваний. Платить врачам будет Национальная служба Здоровья из госбюджета – в среднем 210 грн за пациента в год (для детей и пенсионеров предусмотрены повышенные коэффициенты). Врач сможет заключить не более 2000 договоров с пациентами.

Для этого каждый украинец с 2017 года должен выбрать себе семейного врача, терапевта или педиатра и составить с ним договор на объем гарантированных медуслуг. Такая модель первичного страхования подвергается критики экспертов. По словам ответственного секретаря совета Национальной медицинской палаты Украины Сергея Кравченко, она ничего общего со страхованием не имеет, поскольку украинцы и сейчас могут пойти к любому терапевту, деньги которому платит государство. В Минздраве отмечают, что это только первый этап страхования, с 2018 оно охватит специализированную медпомощь.

Что такое eHealth?

В большинстве стран электронную систему здравоохранения начали внедрять еще 10 лет назад. Украинские врачи же до сих пор работают с огромным количеством бумаг. Но с 2017 в Минздраве намерены создать отечественную электронную систему, а в конце ноября министерство подписало соответствующий меморандум с общественниками и ІТ-бизнесом.

По словам замминистра здравоохранения Павла Ковтонюка, если избавить врача от письменной отчетности и работы с бумажными медкартами, он будет больше времени уделять пациентам. Для пациентов в свою очередь будет создана масса дополнительных сервисов, например, возможность через интернет выбирать и записываться до врача, или просмотреть медкарту и анализы. Для государства – это возможность вести статистику и видеть, куда идут деньги, и в каких услугах действительно нуждаются пациенты.

Кроме того, можно будет отслеживать онлайн, наличие в больнице лекарств, так как больницы часто скрывают наличие препаратов и перепродают их, заставляя пациентов покупать лекарства самостоятельно. Электронная система должна повысить контроль за закупленными препаратами. Но с 1 января система не заработает. Как рассказал Павел Ковтонюк, на ее создание уйдет полгода. Внедрять eHealth будут постепенно, сначала будет создан сам электронный продукт, а потом уже электронная медицинская карточка, вместе с электронным рецептом.