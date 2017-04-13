Как в Украине уменьшить число абортов

В Украине ежегодно проводится около 150 тыс. абортов. Это в два раза выше показателей Германии и Швеции. Недавно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о частичном запрете прерывания беременности. В проекте закона предлагается оставить аборт только, если роды угрожают жизни матери или ребенка, а также в случаях изнасилования. Таким способом парламентарии хотят повысить рождаемость. По словам экспертов, запрет ничего не даст, а только усугубит ситуацию – существуют другие методы борьбы с абортами.

По словам акушера-гинеколога Татьяны Поповой, примерно 20% абортов делают по медицинским показаниям, в этот процент входят женщины, забеременевшие в результате изнасилования. Еще 80% абортов – следствие невысокой сексуальной культуры, поясняет врач.

С абортами нужно бороться не запретами, а сексуальным образованием и доступностью контрацептивов, считают эксперты.

"Мировая практика – это распространение сексуального образования. В Дании, Норвегии и других скандинавских странах детям с пяти лет объясняют, откуда и как они появились. Там самый низкий уровень подростковой беременности и абортов. Если есть доступ к контрацептивам, и мужчины принимают участие в планировании семьи, то нежелательных беременностей становится меньше. Если мы учим детей пользоваться спичками, ножами, то их так же нужно учить о телах и что они могут с ними делать", – отмечает гендерная экспертка Мария Дмитриева.

В 1990 году украинки сделали один миллион абортов. Как поясняет демограф Ирина Курило, из-за отсутствия сексуального образования, качественных контрацептивов и экономических потрясений еще целых 11 лет, до 2001 года, число прерывания беременности превышало количество новорожденных. В 2011 году показатель сократилось до 156 тыс.

"В Украине динамика абортов уже сокращается естественным путем. Молодежь относиться с пониманием роли контрацептивов. Снижение числа абортов будет продолжаться, если не произойдет никаких потрясений. Но существует угроза, что во время кризиса качественные и эффективные способы защиты станут недоступными", – говорит она.

Чаще всего на аборт решаются женщины, у которых уже есть несколько детей. Если украинка уже решилась на аборт, запрет не поможет сохранить беременность, а только подтолкнет ее к "серой" медицине и нелегальным абортам, уверена акушер-гинеколог Ольга Ефименко. В стране нужно проводить сексуальное образование, тогда украинцы будут задумываться об абортах, говорит врач.