В Украине с 1 января сигареты подорожают до 50 гривен

Верховная Рада 20 декабря повысила ставку акциза на табачные изделия на 40% вместо запланированных 30%. По подсчетам экспертов Украинского центра контроля над табаком, самые дешевые сигареты будут стоить до 20 гривень за пачку, более дорогие – 40-50 грн

С 1 января курильщикам придется платить больше. Акциз на самые дешевые сигареты составит около 12 гривень, в стоимости более дорогих сигарет акциз будет составлять 14 грн. Прогнозируется, что спрос на сигареты упадет на 10-11%, однако в бюджет повышение акцизов принесет примерно 40 млрд грн в 2017 году или на 7 млрд больше, чем в 2016.

Зачем повысили акциз на табачные изделия?

По Соглашению об ассоциации, Украина должна постепенно увеличить ставку акциза на сигареты до 90 евро за 1000 штук. В 2017 этот налог в Украине достигнет только 21 евро, а необходимого уровня страна достигнет только к 2024 году, если поднимать налог ежегодно. К этому времени ожидается, что продажи сигарет сократятся до 40 млрд сигарет с нынешних 73 млрд. При этом, по опыту других стран, доходы в бюджет не будут сокращаться, а наоборот вырастут до 100 млрд грн в год.

"В 2008 году украинцы выкурили 125 млрд штук сигарет, в 2015 – 73 млрд штук. Мы стали курить меньше и доказано, что повышение акцизов – полезно для государства. С одной стороны, оно получает больше доходов: в 2008 году бюджет получил 3,5 млрд грн, в 2015 – 22 млрд грн, с другой – уменьшается употребление табака и расходов на лечение курильщиков", – отмечает председатель Украинского центра контроля над табаком ОО "Жизнь" Андрей Скипальский.

Стоит отметить, что ранее планировалось повышение специфичного акциза всего на 30% и адвалорного акциза на 15%, но в последний момент решили повышать на 40% только специфический. По словам заведующего сектором контроля над табаком Украинского института стратегических исследований Константина Красовского, в первые месяцы 2017 все сигареты подорожают примерно на пять гривен.

"Акциз на самые дешевые сигареты составит около 12 гривен (точнее 11,92 грн) за пачку, акциз на дорогие сигареты типа Мальборо (32 грн за пачку) – 12,5 грн, на дорогие сигареты (45 грн за пачку) – 14 грн. Цены на все марки сигарет должны вырасти в первые месяцы 2017 примерно на пять гривен за пачку, но такой рост цен на дорогие сигареты даст дополнительные доходы табачным корпорациям. В дальнейшем табачные корпорации будут пытаться повысить доходы за счет ускоренного роста цен на дорогие сигареты", – рассказывает Константин Красовский.

Как депутаты пошли на встречу табачным корпорациям?

Изначально планировалось поднятие как специфической ставки акциза, так и адвалорная на 15%, но депутаты решили не трогать последнюю, которая влияет на стоимость дорогих сигарет. По словам Андрея Скипальского, если бы повысили и адвалорную ставку, бюджет получил бы дополнительных 2 млрд грн.

"Лучше было бы поднять обе ставки. То, что адвалорную ставку не трогали, означает, что акциз на дешевые сигареты повышается на 3,5 грн, на дорогие – на 2,5. Государство пошло на уступку тем, кто курит дорогие сигары, хотя можно было бы собрать больше денег. Мы все-таки надеемся, что уменьшится потребление сигарет – ведь это главная идея повышения ставок акциза", – говорит Константин Красовский.

"В ручном режиме под руководством председателя налогового комитета, несмотря на настояния Министерства финансов, адвалор был переголосованный и отменен комитетом. Из-за этого Украина недополучит 2 млрд грн. Но даже поддержанные ставки – значительный шаг к уменьшению доступности сигарет", – считает Андрей Скипальский.

Фото: GNA

По словам экспертов, повышения уровня налогообложения сигарет является эффективной политикой государства для сокращения уровня курения в стране. Но для большей эффективности Рада должна принять и другие законы для противодействия распространению курения. Например, законопроект №2820 о внесении изменений в здравоохранительное законодательство. Требование закона – увеличить изображение о вреде курения с 50% до 65% на пачке и переместить его на верх пачки, а также запретить ароматизированные сигареты и урегулирование продажи электронных сигарет. Эксперты отмечают, на упаковках электронных сигарет должна указываться информация о рисках для здоровья.

"Законопроект соответствует директиве 2014/40 Европейского союза, но в Украине он уже полтора года блокируется налоговым комитетом. Среди требований – обязать производителя сообщать о составе сигареты и дыма, который образуется при курении и полный запрет рекламы табака в интернете. Также в законе прописаны механизмы урегулирования продажи электронных сигарет. Производитель должен предупреждать курильщика об опасности для здоровья и от такой сигареты", – рассказывает эксперт Украинского центра контроля над табаком ОО "Жизнь" Оксана Тотовицкая.

Стоит отметить, что с января 2016 года по сравнению с 2015 также акциз на табачные изделия уже увеличивался на 40%. Ставка налога в Украине растет с 2008 года, за это время объемы продаж сигарет упали со 124 млрд штук до 73 млрд, а доходы в бюджет увеличились с 3,5 млрд грн до 22,2 млрд грн.