В Украине зафиксирована вспышка птичьего гриппа

Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей сообщила, что предпринимает меры для "недопущения распространения вируса птичьего гриппа" в Черновицкой и Одесской областях.

В селе Чорторыя (Черновицкая область) и селе Мирное (Одесская область) зафиксированы случаи массовой гибели домашней и дикой птицы, сообщает "Гордон" со ссылкой на Госслужбу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.



В Чорторые высокопатогенный птичий грипп был обнаружен у лебедей 1 января. 3 января сотрудники санитарных служб зафиксировали также случаи гибели домашних кур.



"В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения вируса птичьего гриппа", – заявили в Госслужбе.



Кроме того, случай массовой гибели кур и гусей зафиксирован на ферме в селе Мирное Одесской области. По данным санслужб, погибло 1099 голов птицы из 10 251, содержавшихся в хозяйстве.



Клинические исследования подтвердили, что гибель животных вызвана вирусом птичьего гриппа.