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В Украине зафиксирована вспышка птичьего гриппа http://www.segodnya.ua/img/article/7859/2_main.1483662350.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/2_tn.1483662350.jpg Здоровье По данным санслужб, погибло 1099 голов птицы из 10 251, содержавшихся в хозяйстве

В Украине зафиксирована вспышка птичьего гриппа

Сегодня, 02:43

По данным санслужб, погибло 1099 голов птицы из 10 251, содержавшихся в хозяйстве

В двух областях зафиксированы случаи птичьего гриппа. Фото: 1rnd.ru
В двух областях зафиксированы случаи птичьего гриппа. Фото: 1rnd.ru

Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей сообщила, что предпринимает меры для "недопущения распространения вируса птичьего гриппа" в Черновицкой и Одесской областях.

В селе Чорторыя (Черновицкая область) и селе Мирное (Одесская область) зафиксированы случаи массовой гибели домашней и дикой птицы, сообщает "Гордон" со ссылкой на Госслужбу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.

В Чорторые высокопатогенный птичий грипп был обнаружен у лебедей 1 января. 3 января сотрудники санитарных служб зафиксировали также случаи гибели домашних кур.

"В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения вируса птичьего гриппа", – заявили в Госслужбе.

Кроме того, случай массовой гибели кур и гусей зафиксирован на ферме в селе Мирное Одесской области. По данным санслужб, погибло 1099 голов птицы из 10 251, содержавшихся в хозяйстве.

Клинические исследования подтвердили, что гибель животных вызвана вирусом птичьего гриппа.
грипп, птичий грипп

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