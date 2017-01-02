Вакцины от рака излечили 90% больных мышей – эксперимент

Конец 2016 года отмечен крупным прорывом в иммунотерапии рака. Американским ученым удалось разработать эффективные пептидные антигенные вакцины, которые полностью излечили лабораторных мышей от рака. О результатах работы исследователи отчитались в журнале Nature Materials, пишет likar.info.

Вакцины от рака разрабатывают персонально для каждого пациента, определяя нуклеотидную последовательность ДНК злокачественной опухоли и выделяя специфичные антигены. Такой метод считается безопасным и простым, но его клинические испытания ранее не приводили к успеху. Дело в том, что пептидные антигены и препараты, усиливающие их действие, плохо проникают в лимфатические узлы, а Т-лимфоциты (клетки иммунной системы) остаются неактивными по отношению к злокачественным клеткам.

Ученые из Мичиганского университета попытались доставить вакцину с помощью наночастиц, чье строение напоминает белково-липидные комплексы, транспортирующие холестерин в крови. Эксперимент оказался успешным: антигены попали в лимфоциты, цитотоксические Т-лимфоциты активировались, распознали и атаковали опухоль. Иммунотерапия помогла добиться полного рассасывания рака толстой кишки у 88% подопытных мышей, а злокачественная меланома исчезла у 90% животных. Более того, повторное введение раковых клеток не привело к рецидиву опухолей: к ним развился иммунитет.

Прежде чем начать клинические испытания перспективного метода лечения, ученым придется повторить успех эксперимента на более крупных животных. Напомним, что ранее иммунотерапия рака с использованием генетически модифицированных Т-лимфоцитов помогла излечить несколько десятков человек от злокачественных опухолей, не поддающихся лечению хирургическим путем.