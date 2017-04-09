"Весенний" авитаминоз: правда и мифы

Испытывает ли взрослый человек или ребенок дефицит какого-либо витамина можно узнать только при помощи анализа крови

Усталость, сонливость, бледный цвет лица, выпадение волос, ухудшение зрения, хрупкость костей, нервные расстройства — типичные симптомы авитаминоза. Бороться с ним пытаются бороться при помощи фруктов, овощей и витаминных комплексов. Но существует ли "весенний авитаминоз"? Нужно ли его лечить? На самом деле, об авитаминозе можно было говорить раньше, когда свежие овощи и фрукты зимой считались такой же редкостью, как подснежники. Сейчас мы покупаем все это круглый год. Другое дело, что в некоторых из продуктов в зимние месяцы содержится меньше полезных веществ, чем летом или осенью, пишет likar.info.

Также следует учесть, что из овощей и фруктов человек главным образом получает только витамин С, фолиевую кислоту и каротин. И то, если он питается разнообразно. Витамины группы В содержатся в оболочках зерен злаковых, в хлебе из муки грубого помола, в крупах, молочных и мясных продуктах, орехах и яйцах. Калий и кальций — в сыре, помидорах, твороге, черносливе и кураге. Как видим, для восполнения витаминов свежие фрукты не очень-то и нужны.

Намного чаще, чем авитаминоз встречается гипервитаминоз (интоксикация или отравление витаминами), возникающий из-за неконтролируемого приема витаминно-минеральных комплексов, свободно продающихся в каждой аптеке. Например, при большом количестве в организме витамина С у человека начинается бессонница, ухудшается зрение, появляется чувство тревоги, нарушаются функции почек и поджелудочной железы, увеличивается концентрация в крови препаратов, содержащих эстрогены. Поэтому принимать любые витамины нужно ответственно, лучше всего по совету врача. Особенно это касается детей.

Часто даже врач не в состоянии сразу определить, испытывает ли взрослый человек или ребенок дефицит какого-либо витамина. Это можно узнать только при помощи анализа крови.

Вообще, авитаминоз характерен для некоторых развивающихся стран Азии и Африки, в которых существуют проблемы с питанием. Жители большинства развитых государств о недостатке витаминов уже забыли. Другое дело, что в развитых странах свежие овощи и фрукты стоят дорого, и поэтому многие люди не часто их покупают, предпочитая получать витамины из других источников.

Мы не говорим о том, что не существует авитаминоза, но не следует выделять "весенний авитаминоз". Витаминный дисбаланс может происходить в любое время года. Причин этому много. Например, недостаток витаминов может возникнуть из-за курения, злоупотребления алкоголем, "лечебного" голодания, различных "строгих" диет. Еще одна причина – бесконтрольный прием медицинских препаратов.

Мы нуждаемся в витаминах намного меньше, чем, например, в жирных кислотах (омега-3 и омега-6) и аминокислотах. В организме существуют довольно большие запасы некоторых витаминов, например, витамина В12, жирорастворимых витаминов А, D, Е, которые откладываются в жировых клетках печени. При этом организм сам вырабатывает лишь некоторые: витамин D – из холестерина при реакции с ультрафиолетовым излучением, витамин РР – из аминокислоты триптофан, а витамин K производят кишечные бактерии.

Не нужно принимать поливитамины в качестве профилактики. Если вас преследует навязчивая мысль о весеннем авитаминозе, то лучше обратитесь к врачу, он определит, действительно ли вашему организму не хватает полезных веществ.

Единственный витамин, который следует восполнить весной – витамин D. Он вырабатывается организмом, когда солнечные лучи попадают на кожу, а также "проникает" в организм при употреблении рыбы, рыбьего жира, яиц, говяжьей печени. Он способствует усвоению кальция и поэтому необходим для здоровья костей. У взрослых и, особенно, пожилых людей недостаток этого витамина может привести к потере костной массы и, как следствие, к переломам. За летние месяцы невозможно в достаточном количестве накопить в организме этот витамин. Поэтому для пополнения его запасов рекомендуется весеннее солнышко.

Весенний авитаминоз практически всегда связывают с бледной кожей. Но на самом деле бледная кожа весной появляется из-за плохого микроклимата в офисах. Человек, весь день просидевший в офисе с высокой температурой и низкой влажностью, может приобрести лишь нездоровый румянец. Снижается выработка кожного жира, кожа теряет эластичность и становится бледной. Весной для восстановления здорового цвета лица совсем не обязательно прибегать к витаминам. Достаточно вначале попробовать поддерживать в офисе оптимальную температуру и влажность воздуха.

Не следует забывать, что все люди разные, живут они не в одном городе, поэтому и нуждаются в разных витаминах и питательных веществах, и в разном количестве. Например, человек, проживающий на юге Украины, чаще находится на солнце и меньше нуждается в витамине D, чем, например, киевлянин.

Авитаминоз: мифы и реальность

Миф: Авитаминоз характерен только для весенних месяцев.

Реальность: Ученые доказали, что мы можем испытывать недостаток витаминов по разным причинам и в любое время года, даже летом. Авитаминоз часто бывает даже у жителей жарких стран, где фрукты и овощи доступны весь год.

Миф: Авитаминоза не будет, если есть много свежих овощей и фруктов.

Реальность: Суточная норма витамина А – это 1,5 кг морковки, витаминов В1 и В2 – 2 кг нежирного мяса, витамина C – 2 кг яблок или 6 кг апельсинов. А ведь это еще далеко не все витамины, необходимые ежедневно человеческому организму. Кроме того, нужны еще и минералы.

Миф: Поливитамины компенсируют плохое питание и предотвратят заболевания.

Реальность: Ученые до сих пор не пришли к единому мнению, насколько эффективны поливитамины. Некоторые исследования показывают, что поливитамины защищают от преждевременной смерти. Другие исследования утверждают, что от них нет реальной пользы. В любом случае, самый главный поставщик питательных веществ в организм – еда. В еде находится идеальный баланс витаминов и питательных веществ. Поэтому следует всегда хорошо питаться, тогда ни о каком весеннем авитаминозе не нужно вспоминать.

Миф: Все витамины полезны.

Реальность: На самом деле, все, что может принести пользу здоровью, способно и навредить.

Миф: Передозировка витаминов невозможна.

Реальность: Переизбыток витаминов может нанести вред. Так, например, избыток витамина A негативно влияет на печень, а если его слишком много у беременных женщин, то это может привести к врожденным дефектам у их детей. Избыток витамина D6 может повредить нервы, слишком большое количество витамина С превращает этот антиоксидант в прооксидант, а чрезмерное количество некоторых витаминов группы В может даже спровоцировать рост раковых клеток.

Миф: Витамины не взаимодействуют с лекарствами.

Реальность: Например, витамин K взаимодействует с некоторыми лекарствами, отпускаемыми как по рецепту, так и без него.