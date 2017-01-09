Внимание на ногти: выберите свой стиль маникюра и узнайте о себе много нового

Маникюр — одна из главных составляющих любого праздничного образа. А еще это именно та деталь, которая может многое о вас рассказать, уверена психолог Ольга Перекопайко.

1. Вы очень творческая и непосредственная натура! Иногда складывается впечатление, что у вас не двадцать четыре часа в сутках, а в два раза больше. И как вы все успеваете? Вы поистине умеете веселиться и радоваться как ребенок. Вы очень искренни в проявлении своих чувств и ждете такого же от окружающих. Вас можно звать играть в снежки или лепить снежную бабу, сколько бы вам лет ни было.

2. В прошлой жизни вы, наверное, были мужчиной. И это комплимент, ведь вы точно знаете, чего хотите и как этого добиться. "Вижу цель, не вижу препятствий, верю в себя" — это точно о вас. Вы довольно своенравная натура и не терпите, когда вам указывают, что нужно делать или не делать. Возможно, вы и понимаете, что из чьих-то уст может звучать истина, но это вы осознаете потом, когда остаетесь наедине с собой.

3. Вы очень эпатажная личность и любите привлекать к себе внимание любым способом. Иногда складывается впечатление, что у вас нет уязвимых мест, ведь вы всегда знаете, что ответить, и можете выкрутиться из любой ситуации. Но очень часто за такой маской скрывается ранимая натура, которая, как и все, хочет тепла, уюта и любви.

4. Вы отличаетесь спокойным и уравновешенным характером и однозначно пытливым умом. Вам интересно все новое, а особенно то, где можно поэкспериментировать или нужно докопаться до сути. Вы одновременно можете быть исследователем и владеть талантом сочинять стихи. А возможно, вы уже издали сборник своих произведений. И правду ведь говорят, что талантливый человек талантлив во всем.

5. Вы очень привлекательная натура и знаете об этом. Да и не только знаете, но и умело этим пользуетесь. Так складывались жизненные обстоятельства, что вы действительно научились себя любить и ценить. И уж точно не позволите никому нарушить ваше спокойствие без разрешения войти в ваше личное пространство. Вы если любите, то безумно, а если ненавидите — то от всей души.

6. Ох уж этот классический французский маникюр с зимними нотками… Вы любите классику и традиции не только в выборе маникюра. Вас всегда привлекали стабильность, сдержанность и скромность. А у вас случайно нет родственников в Англии? Вы очень надежный человек, на которого можно положиться в любое время суток и при любых обстоятельствах. Со стороны кажется, что вы хрупкая и беззащитная, на самом же деле вашей мужественности можно позавидовать.