Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Жизнь Новости медицины и здоровья
Внимание на ногти: выберите свой стиль маникюра и узнайте о себе много нового http://www.segodnya.ua/img/article/7866/51_main.1483990957.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7866/51_tn.1483990957.jpg Здоровье Олени на ногтях — у целеустремленных, френч с "вязкой" — у хрупких, но надежных дам, а стальной маникюр — у поэтических натур

Внимание на ногти: выберите свой стиль маникюра и узнайте о себе много нового

Сегодня, 08:41

Олени на ногтях — у целеустремленных, френч с "вязкой" — у хрупких, но надежных дам, а стальной маникюр — у поэтических натур

Любительницы &quot;зеркальных&quot; ногтей обладают пытливым умом или очень талантливы.
Любительницы "зеркальных" ногтей обладают пытливым умом или очень талантливы.

Маникюр — одна из главных составляющих любого праздничного образа. А еще это именно та деталь, которая может многое о вас рассказать, уверена психолог Ольга Перекопайко.

__02 

1. Вы очень творческая и непосредственная натура! Иногда складывается впечатление, что у вас не двадцать четыре часа в сутках, а в два раза больше. И как вы все успеваете? Вы поистине умеете веселиться и радоваться как ребенок. Вы очень искренни в проявлении своих чувств и ждете такого же от окружающих. Вас можно звать играть в снежки или лепить снежную бабу, сколько бы вам лет ни было.

2. В прошлой жизни вы, наверное, были мужчиной. И это комплимент, ведь вы точно знаете, чего хотите и как этого добиться. "Вижу цель, не вижу препятствий, верю в себя" — это точно о вас. Вы довольно своенравная натура и не терпите, когда вам указывают, что нужно делать или не делать. Возможно, вы и понимаете, что из чьих-то уст может звучать истина, но это вы осознаете потом, когда остаетесь наедине с собой.

3. Вы очень эпатажная личность и любите привлекать к себе внимание любым способом. Иногда складывается впечатление, что у вас нет уязвимых мест, ведь вы всегда знаете, что ответить, и можете выкрутиться из любой ситуации. Но очень часто за такой маской скрывается ранимая натура, которая, как и все, хочет тепла, уюта и любви.

4. Вы отличаетесь спокойным и уравновешенным характером и однозначно пытливым умом. Вам интересно все новое, а особенно то, где можно поэкспериментировать или нужно докопаться до сути. Вы одновременно можете быть исследователем и владеть талантом сочинять стихи. А возможно, вы уже издали сборник своих произведений. И правду ведь говорят, что талантливый человек талантлив во всем.

5. Вы очень привлекательная натура и знаете об этом. Да и не только знаете, но и умело этим пользуетесь. Так складывались жизненные обстоятельства, что вы действительно научились себя любить и ценить. И уж точно не позволите никому нарушить ваше спокойствие без разрешения войти в ваше личное пространство. Вы если любите, то безумно, а если ненавидите — то от всей души.

6. Ох уж этот классический французский маникюр с зимними нотками… Вы любите классику и традиции не только в выборе маникюра. Вас всегда привлекали стабильность, сдержанность и скромность. А у вас случайно нет родственников в Англии? Вы очень надежный человек, на которого можно положиться в любое время суток и при любых обстоятельствах. Со стороны кажется, что вы хрупкая и беззащитная, на самом же деле вашей мужественности можно позавидовать.
психолог, маникюр, внимание, скромность, комплимент, олени, снежинки, спокойствие, традиции

Вы сейчас просматриваете новость "Внимание на ногти: выберите свой стиль маникюра и узнайте о себе много нового". Другие Новости медицины и здоровья смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Ирина Толочко

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мода

Создано мобильное приложение, позволяющее примерить макияж в реальном времени

5 Января, 21:57

Высокая точность распознания контуров лица позволяет создавать реалистичные стили

Общество

Ритуал. Многие верят в его силу. Но без четкого плана и конкретных шагов мечта может не сбыться.

Что мешает сбываться мечтам и что сделать, чтобы желания исполнялись

3 Января, 04:23

Эксперты советуют прогнать бездействие, неверие в себя, зацикливание и чужие мысли

Общество

Будьте честны с собой: вы хотите встретить праздник красиво или счастливо?

Как уберечь психику от праздничных стрессов

1 Января, 20:08

Кому в праздники труднее всего и как им помочь

Люди

Работая над отношениями, можно избежать проблем в браке

Девять "подводных камней", которые могут разрушить брак

20 Декабря 2016, 01:20

С проблемами стоит справляться вовремя

Работа

С "писанкой". Художественное образование помогает в работе.

Как школьный психолог превратилась в спасительницу для будущих и настоящих мам

18 Декабря 2016, 05:24

В школе зарабатывала 900 гривен, а сейчас — 10 тысяч гривен в месяц

Украина

Красная помада и яркие вещи: как украинцы борются с депрессией

13 Декабря 2016, 19:44

Люди также ходят в театры, на выставки, занимаются саморазвитием

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.