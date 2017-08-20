Врачи назвали фактор, который провоцирует проблемы с потенцией

Сегодня, 05:53

Довольно распространены болезни ротовой полости могут приводить к различным формам рака, заявили исследователи 

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Мир шокировали результаты нового исследования американских онкологов. По их данным, такие довольно распространены болезни ротовой полости, как пародонтоз и пародонтит, могут приводить к различным формам рака. В частности, речь о повышенном риске появления опухолей пищевода, полости рта, молочных желез. Поэтому такой источник воспаления во рту оказалось опаснее, чем считали до сих пор, пишет dobryjlikar.com.

В организме человека все взаимосвязано, объясняют специалисты, поэтому, если происходит поражение одного органа, впоследствии, если нет должного лечения, может запуститься цепная реакция. Проблема в том, что речь идет об источнике инфекции, которая с течением крови начинает распространяться и поражать другие органы. В этом плане опасность представляют даже больные кариозные зубы. Ведь со временем это приводит к заболеванию тканей пародонта, развивается гингивит, затем генерализованный пародонтит. А эту болезнь в хроническом состоянии в последнее время нередко диагностируют даже у молодых людей.

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Но это еще не все возможные риски, ведь инфекция не останавливается, далее под ударом оказывается сердечно-сосудистая система. И, что хуже всего, есть риск, что возбудитель, ослабив иммунитет, спровоцирует развитие онкопроцессов.

Специалисты отметили: если в ротовой полости развивается воспалительный процесс, это означает, что в организме появляется стабильный мощный источник инфекции, которая со временем начинает распространяться вниз по сосудам. Поэтому под угрозой оказываются, в частности, легкие и сердце. А если инфекция достается простаты мужчины, это приводит к развитию простатита, что грозит, в частности, появлением проблем с потенцией.

Напомним, ученые выяснили, что влияет на потенцию мужчины независимо от образа жизни.
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