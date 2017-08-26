Вред от кальяна: врач и чемпион Европы рассказали правду о курении

Споры о том, что вреднее — кальян или сигареты, не утихают никогда. Те, кто предпочитает классику, рассказывают страшилки о том, что за час "общения" с кальяном легкие поглощают дыма, как от сотни сигарет. А оппоненты парируют, что вдыхают не дым, а пар, а он фильтруется через воду, в которой остается большинство вредных примесей. К тому же в кальяне табак скорее "жарится", а не взаимодействует с искрой, а значит, не выделяется вредный продукт горения. Но даже мастера кальяна признают: такой вид курения, хоть и меньше, чем сигареты, но все же вреден для здоровья.

Главная опасность этого хобби — в том, что кальян ассоциируется с приятными встречами с друзьями и общением. Поход в кальянную воспринимают как праздник, а не нечто опасное. "Сегодня" разобралась, как влияет на здоровье кальян и что нужно делать, чтобы уменьшить вред.

ЧЕМ ВРЕДЕН ДЫМ

При курении кальяна дым влажный и охлажденный, поэтому попадает в легкие глубже: у любителей сигарет повреждаются верхние легочные доли, а у тех, кто предпочитает кальян — средние и нижние. Вреден даже не столько сам никотин, который попадает в организм, а продукты горения, и не важно чего — сигареты, кальяна, пластика или листьев. Любой продукт сгорания — целая таблица Менделеева, и в нем очень много химических соединений, которые разрушают организм.

Дыхательный тракт можно сравнить с... виноградом. Трахея делится на бронхи, они, в свою очередь, делятся до 25 генераций (каждая делится на две маленьких, те — еще и еще, до терминальной бронхиолы, в которых и происходит газообмен). Кислород с воздухом попадает в альвеолу, а оттуда выходит углекислый газ. Площадь этих бронхиол, если разложить их на поверхности, колоссальная, несколько сотен метров. И представьте себе: у курящих, хоть сигареты, хоть кальян, она постоянно подвергается вредному влиянию продуктов горения.

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МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Аркадий Высоцкий, д.м.н, онкоторакальный хирург:

Сравнивать вред от курения сигарет и кальяна — все равно, что сравнивать с какого этажа лучше прыгать — с 12-го или с 7-го. Ну да, высота меньше, но что это дает? Я говорю об этом, чтобы люди не питали иллюзий: не бывает полезного курения. Весь этот дым — это загрязнители, которые вызывают проблемы со здоровьем.

И совершенно неважно, как попадает дым в ваш организм — он вредит одинаково. Дело в том, что от продуктов сгорания разрушаются бронхиолы, своеобразные перегородки в легких. Альвеолы, в которых и происходит газообмен, увеличиваются в размере, а значит — легочная ткань гибнет. Доказано, что на разрушение этих перегородок (эмфизема легких) напрямую влияют продукты сгорания.

Второе важное последствие от любого вдыхания дыма — развитие хронического бронхита: реснитчатый эпителий, которым выстлан дыхательный тракт, постоянно раздражен. Поэтому не обольщайтесь. За удовольствие нужно платить, и в этом случае — собственным здоровьем.

Григорий Диезов, чемпион Европы по кальяну:

Да, в кальяне хватает вредных веществ — в нем много углекислого газа, а в самом табаке много "химии", например, пищевые ароматизаторы. Но при этом не выделяются продукты горения: табак в чаше тлеет по принципу "перевернутой сковородки". Если хоть какая-то искорка попадает и начинается "горение", это дефект, который нужно устранять, курить такой кальян нельзя. Лучше всего делать кальян на чистой воде — ведь когда молекулы алкоголя попадают напрямую в легкие, это очень плохо отражается на самочувствии.

ПОБОРОТЬ ЗАВИСИМОСТЬ

Виктор Георгиев, бизнесмен:

"С огромным трудом я бросил курить сигареты. Избавился от вредной привычки, был очень горд собой и даже поучал других, мол: "Берите с меня пример, я смог бросить — и вы сможете". Но я даже не замечал, что продолжал курить — просто в другой форме. На работе у нас творческая обстановка, и кто-то из сотрудников принес кальян. Сначала его раскуривали на праздники и дни рождения, как элемент веселья. Потом — после завершения проекта, чтобы расслабиться и выдохнуть. Со временем в офисе начали курить очень часто: я даже начал выделять деньги офис-менеджеру не только на кофе, чай и печеньки, а и на табак с углем. Дошло до того, что утренние планерки проходили за курением кальяна.

А однажды сотрудница, которая никогда не курила сигареты, а кальян впервые попробовала у нас, призналась, что ненавидит выходные и буквально бежит на работу утром, потому что ее там ждет... кальян! И тут у меня как глаза открылись — я ведь тоже мечтал быть на работе, потому что тут есть возможность подымить, а в выходные выбирал бар с кальянной комнатой.

Так я сам, пропагандируя здоровый образ жизни, оплачивая сотрудникам бассейн и медицинскую страховку, подсадил их и себя на плохую привычку! Пришлось отказываться от "дымных планерок". В конце концов приходящая уборщица случайно разбила чашу, и на этом история моего курения закончилась — надеюсь, в этот раз навсегда".

МИНИМИЗИРУЕМ ВРЕД

Если уж хочется покурить кальян, то стоит выполнять несколько несложных правил, чтобы уменьшить вред для здоровья: