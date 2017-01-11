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За первые дни нового года от гриппа умерли шесть человек в Украине http://www.segodnya.ua/img/article/7873/59_main.1484149415.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7873/59_tn.1484149415.jpg Здоровье Летальные случаи зафиксированы в четырех областях страны

За первые дни нового года от гриппа умерли шесть человек в Украине

Сегодня, 17:42

Летальные случаи зафиксированы в четырех областях страны

Грипп продолжает убивать украинцев и в новом году. Фото: из открытых источников
Грипп продолжает убивать украинцев и в новом году. Фото: из открытых источников

Шесть человек скончалось от гриппа в Украине в течение минувшей недели, с 2 по 8 января 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"На 1 неделе зарегистрировано 6 летальных случаев от гриппа: в Черкасской, Донецкой областях по 1 случаю, в Запорожской, Львовской – по 2 случая, из них 1 ребенок", – говорится в сообщении Минздрава со ссылкой на информацию Центра гриппа и острых респираторных вирусных инфекций ГУ "Украинский центр контроля и мониторинга заболеваний" в среду.

За первую неделю 2017 года гриппом и ОРВИ заболело 250 тыс. 227 человек, из них 52,6% составляют дети в возрасте до 17 лет.

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины составляет 587,5 на 100 тыс. населения, что на 32,2% меньше прошлой недели.

"Можно увидеть закономерную тенденцию к уменьшению заболеваемости на первой неделе года, что связано с новогодними праздниками и каникулами в учебно-воспитательных заведениях, однако может не отражать реальную картину", – отметили в Минздраве.

В первую неделю 2017 года интенсивные показатели заболеваемости превысили эпидемические пороги в 13 областях Украины.

Самый высокий показатель заболеваемости на грипп и ОРВИ зарегистрирован в Волынской – 945,0 на 100 тыс. населения, наименьший – в Луганской областях – 136,9 на 100 тыс. населении.

Среди лиц, обратившихся за медицинской помощью, уменьшилась потребность в госпитализации на 5,9%. Чаще всего в медицинской помощи в условиях стационара нуждались дети до 4 лет, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксирована вспышка птичьего гриппа.
здоровье, Украина, украинцы, смерть, грипп, вирус, Минздрав

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Источник:

"Сегодня"

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