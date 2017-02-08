Зеленый чай помогает в борьбе с раком костного мозга – ученые

Сегодня, 12:58

Галлат эпигаллокатехин препятствует неправильному сворачиванию легких цепей и образованию фибрилльной структуры, способствующей их накоплению в органах

Зеленый чай может способствовать выживанию пациентов с множественной миеломой. Фото: instagram.com/n.barysheva
Зеленый чай может способствовать выживанию пациентов с множественной миеломой. Фото: instagram.com/n.barysheva

Зеленый чай может способствовать выживанию пациентов с множественной миеломой — злокачественной опухолью костного мозга.

Об этом заявила группа ученых из Университета Вашингтона в Сент-Луисе.

По их данным, ключевую роль в этом играет соединение галлат эпигаллокатехина, которое содержится в листьях. Статья исследователей опубликована в журнале Journal of Biological Chemistry. Кратко о ней сообщается на сайте Phys.org.

Отмечается, что при миеломе может происходить накапливание аномальных компонентов антител (иммуноглобулинов), называемых легкими цепями, в сердце или почках, что приводит к нарушению их функций и смерти.

Исследователи выделили легкие цепи из девяти пациентов с болезнью костного мозга. После этого ученые провели эксперименты, чтобы выяснить, как зеленый чай воздействует на компоненты антител. Оказалось, что галлат эпигаллокатехин препятствует неправильному сворачиванию легких цепей и образованию фибрилльной структуры, способствующей их накоплению в органах.

Ранее ученые из Киотского университета в Японии выяснили, что зеленый чай уменьшает вероятность аневризмы брюшной части аорты — заболевания, при котором главная артерия организма расширяется, а ее стенки истончаются.
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Источник:

Lenta.ru

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