Зеленый чай помогает в борьбе с раком костного мозга – ученые

Галлат эпигаллокатехин препятствует неправильному сворачиванию легких цепей и образованию фибрилльной структуры, способствующей их накоплению в органах

Зеленый чай может способствовать выживанию пациентов с множественной миеломой — злокачественной опухолью костного мозга.

Об этом заявила группа ученых из Университета Вашингтона в Сент-Луисе.

По их данным, ключевую роль в этом играет соединение галлат эпигаллокатехина, которое содержится в листьях. Статья исследователей опубликована в журнале Journal of Biological Chemistry. Кратко о ней сообщается на сайте Phys.org.

Отмечается, что при миеломе может происходить накапливание аномальных компонентов антител (иммуноглобулинов), называемых легкими цепями, в сердце или почках, что приводит к нарушению их функций и смерти.

Исследователи выделили легкие цепи из девяти пациентов с болезнью костного мозга. После этого ученые провели эксперименты, чтобы выяснить, как зеленый чай воздействует на компоненты антител. Оказалось, что галлат эпигаллокатехин препятствует неправильному сворачиванию легких цепей и образованию фибрилльной структуры, способствующей их накоплению в органах.

Ранее ученые из Киотского университета в Японии выяснили, что зеленый чай уменьшает вероятность аневризмы брюшной части аорты — заболевания, при котором главная артерия организма расширяется, а ее стенки истончаются.