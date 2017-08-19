Женщины с фигурой типа "груша" живут дольше – ученые

По данным исследований, женщины с грушевидными фигурами, то есть те, у которых именно на бедрах и ягодицах больший процент жировой ткани, могут похвастаться лучшими показателями здоровья. В отличие от обладательниц узких бедер.

Ученые из Тюбингенского университета в Германии выяснили, что жир на бедрах лучше жира в прочих местах хотя бы потому, что он обладает уникальным свойством оставаться на месте в течение всей жизни. В то время как жир из верхней части тела – особенно в области живота – способен перемещаться, обволакивая внутренние органы, такие как сердце и печень. И тем самым вызывает сердечные и печеночные проблемы, а значит, сокращает продолжительность жизни.

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К такому выводу ученые пришли, проанализировав данные тысячи добровольцев, среди которых были здоровые женщины, женщины с нормальным весом, но метаболически нездоровые (у них процент жира в организме превышает норму), женщины с избыточным весом, женщины с ожирением. При этом у всех участниц исследования был повышенный риск заболеваний сердца и диабета из-за массы тела, семейной истории или аномально высокого уровня глюкозы.

"Лучше, чтобы у человека с нормальным весом была фигура типа "груша", а не "яблоко", поскольку сосредоточение лишнего веса и жировой ткани в нижней части существенно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета", – говорит ведущий автор исследования Норберт Стефан.