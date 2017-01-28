Звездный образ жизни: супер-мама Снежана Егорова делится секретами красоты

Сегодня, 12:00

Отказалась от сахара, не ест за 3 часа до сна и любит массажи

Главное достижение. У Снежаны пятеро детей и двое внуков.
Главное достижение. У Снежаны пятеро детей и двое внуков.

Снежана не только талантливая актриса и телеведущая. Она удивительная личность, с которой хочется брать пример. Егорова никогда не сдается и стремится достичь лучших результатов во всем, чем бы ни занималась. Она успешна в работе, но главным достижением жизни все же считает свою семью. У профессиональной мамы, как она сама себя называет, пятеро детей (Анастасия — 24 года, Александра — 19 лет, Андрей — 10 лет, Арина — 6 лет, Иван — 4 года) и уже двое внуков! Снежана уверяет, что дети совсем не мешают карьере, хотя признается, что ее день расписан буквально по минутам. "Иногда я чувствую себя диспетчером, который одновременно запускает в небо самолеты, продумывает графики движения поездов, а в перерывах на обед еще продает билеты на автобус", — смеется ведущая и добавляет, что, несмотря на такую загруженность, чувствует себя счастливой. Как же ей удается все успевать и при этом прекрасно выглядеть, 44-летняя знаменитость рассказала газете "Сегодня".

СЕКРЕТ СТРОЙНОСТИ. У Снежаны прекрасная фигура, хотя спортом ведущая не занимается. Все дело — в хорошей генетике и любимой работе.

"Моя профессия настолько меня увлекает, что иногда я вовсе забываю поесть. Могу несколько дней жить одними перекусами в виде фруктов, — признается Егорова.  — И вообще я не обжора. Наверное, именно из-за моего равнодушия к еде лишние килограммы не откладываются".

Правда, был период, когда Снежана сильно поправилась, и, чтобы вернуть прежнюю форму, пришлось приложить немалые усилия.

"Это случилось после четвертых родов. Я набрала более 10 килограммов, — вспоминает она. — Спасла меня тогда авторская диета от известной украинской гимнастки Екатерины Серебрянской (мне привозили готовую еду), а также целый комплекс массажей, которые я регулярно делала у профессионалов".

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За красоту звезда благодарна генам и работе.

ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА. Кстати, они — любимая процедура Егоровой. "Массажи помогают привести мышцы в тонус, снять болевые ощущения, подтянуть кожу и даже немного похудеть, — рассказывает ведущая. — Только, чтобы увидеть результаты, их нужно проходить курсами и обязательно выбирать подходящую себе технику. Мне, например, особенно нравится классический массаж. Иногда я также прохожу антицеллюлитные программы. Признаюсь, это очень больно, но невероятно эффективно". Летом Снежана занимается плаванием, правда, предпочитает не душные бассейны, а открытое море.

ПОЛНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК. Егорова придерживается здорового рациона. "По-другому и быть не может! Ведь фактически 25 лет я была или беременна, или кормила детей грудью, — говорит Снежана. — Наш холодильник всегда полон свежей качественной домашней еды. Дети должны получать полноценную пищу, я за этим тщательно слежу".

Сама ведущая старается питаться три раза в день без перекусов, а ужинать всегда за три часа до сна. Завтрак и ужин должны состоять из продуктов, которые не имеют высокого гликемического индекса (например, коричневый рис, цельнозерновой хлеб), а вот на обед можно съесть все, что душа пожелает.

"Придерживаться такой системы, к сожалению, не всегда получается, но в любом случае основу моего рациона составляет полезная еда", — уверяет Егорова. Но, как и во всех правилах, в этом есть исключения.

"Сейчас открылось много пекарен, в которых выпекают хрустящие ароматные багеты. Я их обожаю, — признается знаменитость. — А еще не представляю своей жизни без конфет "Гулливер". Поскольку я уже давно отказалась от сахара в чистом виде, иногда могу позволить себе эти сладости".

Исключила Егорова много лет назад также крепкие алкогольные напитки. Единственное, что она позволяет себе сейчас, — бокал шампанского или белого сухого вина. "Был период, когда я совсем не употребляла красное мясо, — рассказывает звезда. — Сейчас могу есть шашлыки из телятины или говядины, но предпочтение все-таки отдаю птице и рыбе".

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Не разлей вода. С подругой Ольгой Сумской.

ПРОВЕРЕННЫЙ УХОД. Периодически она посещает салоны красоты. "Делаю такие поддерживающие процедуры, как биоревитализация или плазмолифтинг, — говорит знаменитость. — Но все же больше люблю домашний уход. У меня множество легких кремов с травяными и цветочными отдушками, которыми я регулярно пользуюсь". А вот к "бабушкиным" секретам красоты Снежана относится с опаской. "Моя бабушка никаких рецептов мне не передавала, а рецепты других бабушек я не рискну применять на себе, — отшучивается она. — А если серьезно, то я предпочитаю проверенные методы. Лучше найти профессионала и получить у него консультацию, чем заниматься экспериментами".

ОДЕЖДА ДЛЯ ДУШИ. Секрет счастья, по мнению Снежаны, во внутренней гармонии. "Все проблемы находятся в голове человека. Можно подкорректировать фигуру, изменить внешность с помощью пластической хирургии, но это не даст никакого результата, если вы внутренне не ощущаете себя красивыми, — уверена ведущая. — Главное — не то, какую одежду мы одеваем на свое тело, важно, какую одежду мы одеваем на свою душу". Именно поэтому Егорова советует каждому человеку искать свою изюминку, а каждой женщине — испытать радость материнства. "Она создана для того, чтобы давать жизнь и воспитывать своих детей в любви, — говорит Снежана. — Эти ценности я активно демонстрирую историей своей жизни и проповедую в своем проекте "Gorod "S". Он социально направлен на женщин, которые придерживаются нормальных семейных ценностей и при этом хотят реализоваться как личности".

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Презентует свою книгу "Жизнь в моей голове".
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Автор:

Сюзанна Кирина

Источник:

"Сегодня"

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