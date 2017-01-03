Как открыть бутылку шампанского без "взрыва"

Ученые из Университета Реймса (Франция) обнаружили, что продолжительное энергичное встряхивание бутылки с шампанским позволяет уменьшить риск "взрыва" после открытия, а не увеличивает его, пишет "Вокруг света".



Принято считать, что при тряске в бутылке с шампанским давление увеличивается, что и приводит к образованию пузырьков и бурному "взрыву" после снятия пробки. Однако ученые доказали, что если тряска продолжается дольше 40 секунд, количество пузырьков начинает уменьшаться, а через 220 секунд (примерно 3,5 минуты) они и вовсе исчезают. Тогда давление внутри бутылки вновь начинает расти, хотя и не доходит до первоначального уровня. Однако это относится только к запечатанным бутылкам. Если же бутылка уже была открыта, то при тряске давление внутри действительно начнет расти, так что делать это не рекомендуется.



Дело в том, что в закрытой бутылке газированного алкогольного напитка газ постоянно и равномерно образует и растворяет пузырьки. Тряска создает многочисленные большие пузырьки и, когда они начинают лопаться, часть газа из них временно растворяется в воде, уменьшая количество свободного газа в бутылке. А поскольку газу необходимо больше места, чем жидкости, давление на пробку уменьшается.



Другой способ уменьшить скорость "вылета" пробки из бутылки, как ранее выяснили те же ученые, — охладить бутылку до 4 градусов Цельсия. Учитывая, что ежегодно около 900 000 человек наносят себе или окружающим травмы, открывая шампанское, накануне праздников подобные открытия могут быть вполне актуальны.



Кроме того, по мнению все тех же ученых из Университета Реймса, шампанское становится вкуснее, если его подают более теплым, чем принято, а именно при температуре около 18 градусов.