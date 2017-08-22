Видео: львица узнала своего спасителя и бросилась в объятия

Кевина Ричардсона знают в мире как "заклинателя львов". Но он не дрессировщик, а бихевиорист животных.

Кевин изучает животных, обитающих в Африке. Он больше десяти лет работает с гиенами, львами и большими кошками, такими как гепарды и леопарды.

Трогательное видео с Кевином появилось 10 августа. Он стоит в воде, в то время как огромная львица прыгает на него из тростника. Поначалу все выглядит как атака хищника.

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Но, как оказалось, львица бросается в объятия Кевина.

Дело в том, что Кевин спас двух львят, когда мать бросила их, по выражению Ричардсона, "в канаве". Исследователь назвал их Мэг и Эми (это были девочки), и с тех пор они общаются.

Кевин не отдал их в зоопарк, а определил в парк дикой природы с другими животными. На видео как раз одна из львиц — Мэг.