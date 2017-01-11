20-летний трансгендер из Британии стал первым в стране беременным мужчиной

Кросс решил сменить пол еще в 17 лет и на протяжении трех лет он принимал необходимые гормональные препараты и даже сделал паспорт

20-летний житель Британии Хайден Кросс, который сменил пол с женского на мужской, объявил о своей беременности, сообщает Mirror.

По данным издания, Хайден заявил, что является первым в стране мужчиной, оказавшимся в положении. В то же время издание поясняет, что физиологически Кросс еще остается женщиной, что и позволило ему зачать ребенка.

Британец сейчас находится на четвертом месяце беременности. Отмечается, что он станет родителем-одиночкой, потому что ребенок был зачат от донора спермы, которого он нашел через Facebook.

Кросс решил сменить пол еще в 17 лет и на протяжении трех лет он принимал необходимые гормональные препараты и даже сделал паспорт, где указана уже новая гендерная принадлежность.

Хайден решил притормозить процесс смены пола, так как осознал, что хотел бы родить ребенка.

"Беременность — это очень женственно. И противоречит тому, как я ощущаю свое тело. Но я хотел ребенка сейчас, чтобы завершить процесс смены пола в молодом возрасте", — рассказал трансгендер.

По его словам, после рождения ребенка он закончит процесс смены пола, удалив молочные железы и яичники.