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20-летний трансгендер из Британии стал первым в стране беременным мужчиной http://www.segodnya.ua/img/article/7870/15_main.1484070429.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/15_tn.1484070429.jpg Общество Кросс решил сменить пол еще в 17 лет и на протяжении трех лет он принимал необходимые гормональные препараты и даже сделал паспорт

20-летний трансгендер из Британии стал первым в стране беременным мужчиной

Сегодня, 04:16

Кросс решил сменить пол еще в 17 лет и на протяжении трех лет он принимал необходимые гормональные препараты и даже сделал паспорт

После родов он закончит процесс смены пола, удалив молочные железы и яичники. Фото: facebook
После родов он закончит процесс смены пола, удалив молочные железы и яичники. Фото: facebook

20-летний житель Британии Хайден Кросс, который сменил пол с женского на мужской, объявил о своей беременности, сообщает Mirror.

По данным издания, Хайден заявил, что является первым в стране мужчиной, оказавшимся в положении. В то же время издание поясняет, что физиологически Кросс еще остается женщиной, что и позволило ему зачать ребенка.

Британец сейчас находится на четвертом месяце беременности. Отмечается, что он станет родителем-одиночкой, потому что ребенок был зачат от донора спермы, которого он нашел через Facebook.

Кросс решил сменить пол еще в 17 лет и на протяжении трех лет он принимал необходимые гормональные препараты и даже сделал паспорт, где указана уже новая гендерная принадлежность.

Хайден решил притормозить процесс смены пола, так как осознал, что хотел бы родить ребенка.

"Беременность — это очень женственно. И противоречит тому, как я ощущаю свое тело. Но я хотел ребенка сейчас, чтобы завершить процесс смены пола в молодом возрасте", — рассказал трансгендер.

По его словам, после рождения ребенка он закончит процесс смены пола, удалив молочные железы и яичники. 
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