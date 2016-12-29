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2016 год продлится на секунду дольше http://www.segodnya.ua/img/article/7844/67_main.1483029426.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/67_tn.1483029426.jpg Общество Добавление еще одной секунды происходит регулярно, начиная с 1972 года

2016 год продлится на секунду дольше

Сегодня, 18:35

Добавление еще одной секунды происходит регулярно, начиная с 1972 года

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

По всемирному координированному времени (UTC) 31 декабря 2016 года произойдет добавление одной секунды. По Гринвичу 31 декабря 2016 года после 23:59:59 наступит не 1 января 2017 года (со временем 00:00:00), а 23:59:60, пишет Quartz.

Такое решение приняла Международная служба вращения Земли. Добавление произойдет для того, чтобы время UTC не отличалось от UT1 (среднее солнечное время) более чем на 0,9 секунды.

Добавление еще одной секунды происходит регулярно, начиная с 1972 года. Чаще всего такие мероприятия происходят в июне и декабре високосных годов.

За время существования системы было произведено 26 добавлений, и в последний раз координационная секунда была добавлена 30 июня 2015 года.

Отмечается, что в будущем дополнительные секунды могут вводиться чаще, так как вращение Земли постепенно замедляется, а разница между UTC и UT1 растет.
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Источник:

Lenta.ru

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