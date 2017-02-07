24-летняя бразильянка потратила 100 тысяч долларов на внешность куклы Барби

Жительница Сан-Паулу Дженнифер Памплона решила кардинально сменить имидж и стать похожей на куклу Барби. Ради этого она потратила около 100 тысяч долларов на различные пластические операции, пишет Daily Mail.

По данным издания, ранее Памплона работала моделью, но решилась на пластические операции и различные косметические процедуры, чтобы осуществить свою мечту.

Life #dubai #mydubai Фото опубликовано Jennifer Pamplona (@jenniferpamplona) Мар 26 2016 в 4:36 PDT

Отмечается, что девушку вдохновил на это ее погибший молодой человек, который был поклонником пластики. "Пластическая хирургия вытащила меня из депрессии после его смерти", — сказала Дженнифер.

Secret Project Thank You @issra @vavavoomglamfactory For My beautiful Dress! Фото опубликовано Jennifer Pamplona (@jenniferpamplona) Ноя 29 2016 в 2:35 PST

В результате 24-летняя девушка увеличила грудь, ягодицы, сделала ринопластику, липосакцию и многие другие процедуры. Но девушка не собирается на этом останавливаться, несмотря на негативную оценку некоторых членов ее семьи и ненавистников.

My Cleopatra Dress @issra @vavavoomglamfactory Фото опубликовано Jennifer Pamplona (@jenniferpamplona) Окт 10 2016 в 12:06 PDT

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