Экс-бойфренд облил 28-летнюю победительницу конкурса красоты кислотой (фото)

Сейчас врачи борются за то, чтобы сохранить Нотаро зрение

Бывший парень облил серной кислотой победительницу конкурса "Мисс Романья"-2007 итальянку Джессику Нотаро, сообщает Corriere della Sera.

По данным газеты, атака 29-летнего Эдсона Тавареса произошла возле дома девушки в курортном городе Римини. Джессика была госпитализирована в тяжелом состоянии: у 28-летней девушки сильно повреждены глаза, обожжены бедро и нога.

Сейчас врачи борются за то, чтобы сохранить Нотаро зрение.

Отмечается, что Таварес уже помещен под стражу.

Тем временем конкурс красоты в Бразилии завершился скандалом.