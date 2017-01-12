Экс-бойфренд облил 28-летнюю победительницу конкурса красоты кислотой (фото)
Сейчас врачи борются за то, чтобы сохранить Нотаро зрение
Бывший парень облил серной кислотой победительницу конкурса "Мисс Романья"-2007 итальянку Джессику Нотаро, сообщает Corriere della Sera.
По данным газеты, атака 29-летнего Эдсона Тавареса произошла возле дома девушки в курортном городе Римини. Джессика была госпитализирована в тяжелом состоянии: у 28-летней девушки сильно повреждены глаза, обожжены бедро и нога.
Сейчас врачи борются за то, чтобы сохранить Нотаро зрение.
Отмечается, что Таварес уже помещен под стражу.
Тем временем конкурс красоты в Бразилии завершился скандалом.
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