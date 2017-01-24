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31-летние близнецы потратили 250 тысяч долларов на пластику и пожалели о своем сходстве (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7912/9_main.1485254815.png http://www.segodnya.ua/img/article/7912/9_tn.1485254815.png Общество В гонке за идеальным телом женщины сделали увеличение груди и губ

31-летние близнецы потратили 250 тысяч долларов на пластику и пожалели о своем сходстве (фото)

Сегодня, 12:48

В гонке за идеальным телом женщины сделали увеличение груди и губ

Близнецы из австралийского города Перт потратили 250 тысяч долларов на пластические операции, чтобы стать копией друг друга. Доктору удалось достичь желанного эффекта, но увидев результат девушки пожалели, что стали копией друг друга, сообщает Daily Mail.

По данным издания, 31-летние Анна и Люси Десинк решились на изменения во внешности, чтобы сделать свой внешний вид идентичным.

В гонке за идеальным телом женщины сделали увеличение груди и губ. Кроме того, они сделали одинаковый перманентный макияж, косметические процедуры с использованием лазера и даже прически.

"То, что раньше казалось нам милым, теперь кажется уродливым", — признались Анна и Люси.

Теперь они пытаются вернуть свою индивидуальность и тот внешний вид, какой был до операции.
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