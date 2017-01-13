Четырехлетняя американка прочитала тысячу книг

В возрасте двух лет и 11 месяцев девочка прочитала свою первую книгу

Американке Делайл Мари Арани всего четыре года, а она уже прочитала тысячу книг. Оказывается, любовь к книгам зародилась еще тогда, когда она была младенцем и слушала, как ее старшие братья и сестры читали вслух.

Позже она захотела не просто слушать, а и читать самостоятельно. В возрасте 2 года и 11 месяцев девочка прочитала свою первую книгу, передает vsiknygy.net.ua.

Увидев такое стремление девочки к чтению, вместе с работником дошкольного учреждения родители Делайл решили попробовать программу "1000 книг в детский сад", чтобы следить за тем, сколько читает Делайла.

В результате оказалось, что всего за год она достигла отметки в 1000 книг, и поскольку девочка должна пойти в детский сад следующей осенью, то планирует прочитать еще 500.

Как оказалось, это еще не все. Маленькая американка читает то, что приносят ее 10-летние и 12-летние братья и сестры, а также овладела несколькими текстами на уровне колледжа.

Эта история не прошла мимо внимания Карлы Хейден – главы Библиотеки Конгресса. Чтобы отметить достижения Делайл, Хейден пригласила девочку в одной из крупнейших библиотек в мире и позволила посидеть на заседаниях руководства.

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