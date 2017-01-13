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Четырехлетняя американка прочитала тысячу книг http://www.segodnya.ua/img/article/7880/39_main.1484315183.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/39_tn.1484315183.jpg Общество В возрасте двух лет и 11 месяцев девочка прочитала свою первую книгу

Четырехлетняя американка прочитала тысячу книг

Сегодня, 15:43

В возрасте двух лет и 11 месяцев девочка прочитала свою первую книгу

Делайл Мари Арани всего четыре года. Кадр из видео
Делайл Мари Арани всего четыре года. Кадр из видео

Американке Делайл Мари Арани всего четыре года, а она уже прочитала тысячу книг. Оказывается, любовь к книгам зародилась еще тогда, когда она была младенцем и слушала, как ее старшие братья и сестры читали вслух.

Позже она захотела не просто слушать, а и читать самостоятельно. В возрасте 2 года и 11 месяцев девочка прочитала свою первую книгу, передает vsiknygy.net.ua.

Увидев такое стремление девочки к чтению, вместе с работником дошкольного учреждения родители Делайл решили попробовать программу "1000 книг в детский сад", чтобы следить за тем, сколько читает Делайла.

В результате оказалось, что всего за год она достигла отметки в 1000 книг, и поскольку девочка должна пойти в детский сад следующей осенью, то планирует прочитать еще 500.

Как оказалось, это еще не все. Маленькая американка читает то, что приносят ее 10-летние и 12-летние братья и сестры, а также овладела несколькими текстами на уровне колледжа.

Эта история не прошла мимо внимания Карлы Хейден – главы Библиотеки Конгресса. Чтобы отметить достижения Делайл, Хейден пригласила девочку в одной из крупнейших библиотек в мире и позволила посидеть на заседаниях руководства.

Тем временем 8-летняя украинка победила в международном конкурсе талантов Eurokids
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