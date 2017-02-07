7 февраля — Григорьев день: народные приметы, по которым можно определить погоду на год

Сегодня, 05:37

Сегодня вспоминают Григория-весноуказателя и стараются сделать побольше добрых дел

А вот пению синиц в этот день не радовались.
А вот пению синиц в этот день не радовались.

В этот день чествовали Григория Богослова, одного из Отцов церкви, близкого друга и сподвижника Василия Великого. Наследие святого Григория состоит из 243 посланий, 507 духовных стихотворений и 45 проповедей.

Поскольку, по народному календарю, накануне (на Аксинью) отмечалась "полузимница", или середина зимы, то на Григория ждали поворота к весне. Так и говорили: "Аксинья Григория торопит, чтобы весну не упустил, солнышко на крыши посадил".

Этот день — один из самых интересных с точки зрения прогнозов погоды. Считалось, что в Григорьев день можно заглянуть не только на месяц или даже на сезон вперед, но и гораздо дальше. 

Говорили, что каков будет день до полудня — такова будет и первая половина следующей зимы. Соответственно, часть дня с обеда до вечера предсказывала погоду на вторую половину. Также замечали, что если на Григория выпадет снег, то зима в следующем году не скоро настанет. А вот пению синиц в этот день не радовались — это означало, что в феврале еще ударят морозы.

В Григорьев день в деревнях полагалось делать добрые дела самим и вспоминать о добрых делах, сделанных другими. О своих же хороших поступках не рассказывали: творить добро нужно было не для показухи, а ради собственной души. По этому поводу говорили: "Господь и так все добрые дела видит".
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Источник:

calend.ru

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