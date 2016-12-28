Актуальные тренды офисной моды в 2017-м: начинаем ухаживать за бровями, а на корпоратив идем в комбинезоне

Женщинам, вечно спешащим на работу, часто утром не до макияжа. А зря: красивый "портрет" — хороший старт на весь день, уверенность в себе и позитив для окружающих. Тут главное — не перестараться и помнить: на косметические краски существует такая же мода, как и на одежду-прически. И порой всего один мазок кисти отделяет смелый образ от старомодного и попросту смешного.

Наш эксперт:

Татьяна Марченко, визажист-блогер, основатель сервиcа красоты Restart your beauty.

ТРЕНДЫ: НАТУРАЛЬНО И БЕЗ КОНТУРОВ

Наши эксперты рассказали основные тенденции современного макияжа.

ГЛАЗА&ГУБЫ. Сегодня однозначно лучше делать акцент на губы. Что, кстати, упрощает жизнь: "боевой" раскрас глаз, как правило, отнимает больше времени. Делаем ударение на яркой помаде (можно дополнить нейтральной тушью, если нужно и хочется — румянами). Яркая помада — это все оттенки красного, от веселых розовых до броских алых. А если минимально выделены глаза, великолепно сыграет кораллово-красный, персиково-розовый и даже марсала (бордово-коричневый оттенок). С бордовым при строгой деловой атмосфере, впрочем, будьте поосторожнее. Если яркие тона для вас новинка, не спешите их отметать, советуют визажисты: просто вы к ним не привыкли, но подобрать ваш и только ваш яркий оттенок и вдобавок научиться его носить — вполне реально.

ЗАДАЕМ ТОН. Сейчас в большом почете натуральность и подчеркивание природных достоинств, в том числе — здоровая сияющая кожа. Если у вас идеальная кожа и выразительные брови, что бы вы ни добавили к образу, все уже будет выглядеть супер. Достигнуть эффекта пышущих чистотой и красотой щек нетрудно с помощью тональных средств последнего поколения — например, кушин — новый корейский бьюти-тренд, покоривший рынок не более года тому. Это по сути тональный крем, выполненный в формате пудры, и две хитрые губки из специальных мембран, позволяющие наносить средство на лицо очень тонко, как будто профессиональными кисточками визажиста. Очень удобно: вы берете спонж, пропитанный кремом, макаете в субстанцию — и легко наносите на лицо в любых условиях, хоть в машине, хоть в туалете. Удобство в том, что можно носить с собой и поправлять макияж, а кушин, в отличие от пудры, кожу не сушит (только для проблемной кожи не подходит, есть смысл подобрать бьюти-блендер, который тонким слоем прикроет все неровности). Также в ходу у модниц нынче хайлайтеры — косметические средства для подсвечивания отдельных участков лица. Эффект подсвечивания позволяет скрыть небольшие морщинки, освежает невыспавшееся лицо, скрывает синячки и прочие неидеальности. Можно использовать его как базу под тональный крем — он сделает лицо более свежим и привлекательным.

БРОВИ ПРЕЖДЕ ВСЕГО. Главный лозунг модного сегодня макияжа — минимализм и близость к естественной красоте, натуральности. Поэтому ничто лучше не дополнит вашу ровную здоровую кожу, как красивые выразительные брови. Если выщипали брови-ниточки, срочно отращивайте: в моде широкие ухоженные линии. Если времени на макияж катастрофически мало, достаточно нанести тон и красиво подать брови с помощью, например, геля для бровей (работает как тушь, придает форму и слегка подкрашивает брови, слишком ярко их не преображая). И вот — вы модница и красавица.

ПОД СТРЕЛОЙ. Есть такой профессиональный секретик, о котором мало кто знает, — межресничная стрелка. Она рисуется карандашом на приподнятом верхнем веке, как бы заполняя пространство между ресничками. Ее не видно, а взгляд становится гораздо более глубоким и выраженным. Такие линии наносить рекомендуется даже в очень легком макияже, она смотрится даже выигрышнее, чем ресницы, накрашенные тушью.

К вечернему платью — только шикарные брови и яркие губы.

НА КОРПОРАТИВ. На корпоративную вечеринку красимся с размахом, к которому располагает обстановка и собственная раскованность. В ресторан можно спокойно одевать вечерний наряд, а к нему — смоки айс (яркие, прорисованные и тщательно растушеванные черные глаза). Необязательно пользоваться при этом классическим черным — очень хороши зеленые, коричневые или синие тени, они — находка для вечернего яркого макияжа. Если тянет на новогоднее, в самый раз — модный нынче глиттер: блестки, которые теперь принято носить даже в будни (если работа не офисная, конечно). Как минимум можно выделить ими глаза по центру или добавить блеска в уголки, или использовать шиммер — очень блестящие, искрящиеся тени, переливающиеся всеми цветами радуги (например, золото или шампань). А можно сделать цветные стрелки — от коричневого до синего или электрик-розового. Нестандартные стрелки — как минимум интереснее, чем типичные черные, и выделяют человека. Всегда выигрышна классика: серо-коричневые тени вдоль верхнего и нижнего век, которые идут буквально всем, очень освежают и придают загадочности образу именно вечером. Поверх теней можно нанести черные красивые стрелки, подчеркивая веко. Или наконец попробовать для себя непривычную красную помаду, и моментально образ трансформируется в party-вариант.

ОШИБКИ. Наносить броский вечерний макияж до 4 вечера (коктейльное время) — признак дурного тона. Будете выглядеть, как будто поленились перекрашиваться к вечернему мероприятию. Антитренд — перламутровые помады: в моде матовые или виниловые. Еще одно старомодное явление — контуринг. Забудьте умение нанесения полос на скулы, тенденции сместились в сторону полного нонконтуринга — отсутствия каких-либо четких линий.

БЛЕСК И КОМБИНЕЗОНЫ

Эксперт:

Гоша Альтшулер, дизайнер бренда Gosha Altshuler

Самый беспроигрышный вариант для корпоратива — маленькое черное или вечернее платье. При выборе такого наряда нужно учитывать несколько основных правил. Первое — акцент делаем на что-то одно: либо декольте, либо спину, либо красивые стройные ноги. Второе правило — оголенный верх не сочетается открытым низом. Третье: наряд должен подчеркивать только вашу красоту и вкус, а не модность или "брендовость" вещи. Если не боитесь смелых решений, прекрасным вариантом может стать комбинезон, являющийся одним из главных трендов сезона. Он может быть однотонным, кружевным или бархатным.

Еще один из актуальных трендов, с которым у многих в первую очередь и ассоциируются новогодние праздники, — блестящие материалы. Это могут быть платья, юбки, брюки или топы в пайетках или благородный люрекс (тут главное не переборщить и не сиять ярче новогодней елки). Самые модные цвета сейчас — ярко-красный, изумрудно-зеленый, серый, бежево-серый и их оттенки. Повседневное платье может выглядеть празднично при помощи обуви на высоком тонком каблуке, клатча или маленькой сумочки, украшений или шелкового платка (оригинального пояса).