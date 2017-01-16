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Аквалангист устроил продолжительные "обнимашки" с акулой (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7881/9_main.1484324957.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7881/9_tn.1484324957.jpg Общество На видео показано, как несколько мужчин спустились в глубь воды и их окружили акулы

Аквалангист устроил продолжительные "обнимашки" с акулой (видео)

Сегодня, 04:19

На видео показано, как несколько мужчин спустились в глубь воды и их окружили акулы

Мужчина приручил хищницу. Кадр из видео
Мужчина приручил хищницу. Кадр из видео

Акулы могут быть не только холоднокровными хищницами, а и милыми животными. Это доказал аквалангист, который смог приручить акулу.

Видеоролик с мужчиной и большой рыбиной был опубликован на Facebook.

На видео показано, как несколько аквалангистов спустились в глубь воды и их окружили акулы. Затем перед камерой появился мужчина, который гладил хищницу и от удовольствия она была очень милой и смиренной.

Пока покладистая акула поддавалась ласке аквалангиста, тот устроил продолжительные "обнимашки" с ней.

Тем временем "обнимашки" с огромной улиткой заинтересовали пользователей facebook
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Автор:

Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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