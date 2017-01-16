Аквалангист устроил продолжительные "обнимашки" с акулой (видео)

На видео показано, как несколько мужчин спустились в глубь воды и их окружили акулы

Акулы могут быть не только холоднокровными хищницами, а и милыми животными. Это доказал аквалангист, который смог приручить акулу.

Видеоролик с мужчиной и большой рыбиной был опубликован на Facebook.

На видео показано, как несколько аквалангистов спустились в глубь воды и их окружили акулы. Затем перед камерой появился мужчина, который гладил хищницу и от удовольствия она была очень милой и смиренной.

Пока покладистая акула поддавалась ласке аквалангиста, тот устроил продолжительные "обнимашки" с ней.

Тем временем "обнимашки" с огромной улиткой заинтересовали пользователей facebook.