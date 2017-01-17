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Американку уволили из школы за троллинг учеников в Twitter http://www.segodnya.ua/img/article/7889/1_main.1484641485.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7889/1_tn.1484641485.jpg Общество Нэш обзавелась собственным хэштегом #KatiefromFCPS и принялась "исправлять" посты учащихся

Американку уволили из школы за троллинг учеников в Twitter

Сегодня, 10:21

Нэш обзавелась собственным хэштегом #KatiefromFCPS и принялась "исправлять" посты учащихся

Американка исправляла ошибки учеников. Фото: AFP
Американка исправляла ошибки учеников. Фото: AFP

Работницу SMM-службы окружного департамента образования штата Мэриленд Кэти Нэш уволили за то, что она троллила учеников в Twitter, сообщает The New York Post.

По данным издания, один из учеников обратился к администрации местной школы через Twitter и попросил закрыть школу на завтрашний день. При этом в своем обращении школьник допустил ошибку и написал слово завтра (tomorrow) с двумя буквами "а" (tammarow).

Это не осталось не замеченным. 33-летняя Нэш решила подшутить над неграмотностью ребенка от лица школы и задала ироничный вопрос: "Но как вы тогда узнаете, как пишется слово "завтра"?"

Отмечается, что ее ответ собрал более тысячи ретвитов и лайков. Нэш даже обзавелась собственным хэштегом #KatiefromFCPS и принялась "исправлять" посты учащихся.

Правда, после нескольких подобных инцидентов, администрация попросила работницу SMM-службы перестать троллить детей в Twitter. Но это не оказало никакого влияния на Нэш, и она продолжила общаться с учащимися с профиля школы. В итоге женщина получила письмо, в котором сообщалось, что ее контракт аннулирован.

Примечательно, что сама Нэш призналась, что действительно игнорировала настойчивые рекомендации администрации учебного заведения.

"Любой специалист SMM ищет способы повышения вовлеченности аудитории. Я считаю, что беседа о том, как мы взаимодействуем с учащимися, была бы совершенно уместна. Я бы только приветствовала это", — отметила она.
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Lenta.ru

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