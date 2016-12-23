Австралиец очистил коалу от колючек (видео)
Животное смирно сидело до конца процедуры
Житель австралийского штата Виктория расчесал коалу, в шерсти которой запутались колючки.
По информации телеканала ABC News, Брюс Аткинсон заметил самку коалы около своего дома. Мужчина увидел, что шерсть зверя была покрыта колючками, предположительно, репея. Животное позволило австралийцу убрать растения расческой.
Читайте также:
14 старичков решили оседлать гигантские качели, но их постигла неудача
Видеохит: речной "монстр" устроил охоту на голубей
Российский клип о рубле, долларе и претензиях на аннексию штатов США шокировал интернет
Видеохит: как американцы нестандартно развлекаются во время снежной бури
Видеохит: водитель-ниндзя остановил автоугонщика
Драка с неожиданным финалом "взорвала" соцсети
Видеохит: изобретатели из Японии заставили деревья парить в воздухе
Краб, который работает над своим телом, стал звездой интернета
Украинские танкисты на Донбассе придумали оригинальную альтернативу селфи-палкам
Воссоединение собаки с больным хозяином растрогало миллионы пользователей сети
Первый вздох новорожденной змеи "взорвал" интернет
Видеохит: пес сбежал из клиники, унеся с собой ветеринара
Видеохит: вместительность УАЗика повергла пользователей Сети в шок
Вы сейчас просматриваете новость "Австралиец очистил коалу от колючек (видео)". Другие Общество смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии