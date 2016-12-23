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Австралиец очистил коалу от колючек (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7817/80_main.1482345567.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7817/80_tn.1482345567.jpg Общество Животное смирно сидело до конца процедуры 

Австралиец очистил коалу от колючек (видео)

Сегодня, 03:00

Животное смирно сидело до конца процедуры 


Житель австралийского штата Виктория расчесал коалу, в шерсти которой запутались колючки.

По информации телеканала ABC News, Брюс Аткинсон заметил самку коалы около своего дома. Мужчина увидел, что шерсть зверя была покрыта колючками, предположительно, репея. Животное позволило австралийцу убрать растения расческой.

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Источник:

Lenta.ru

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