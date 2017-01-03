Большинство левшей рождаются зимой – ученые
В организме мальчиков и девочек содержится разное количество тестостерона, поэтому мужчин-левшей рождается больше, чем женщин
Большинство левшей рождаются в зимний период времени. Такой вывод сделали сотрудники из ведущего клинического центра в Вене.
Во время проведения испытаний медики задействовали 13 тысяч добровольцев, 16% из которых были левшами. Все участники проектов проживали на территории Австрии и Германии, передает healthvesti.com.
После анализа статистических сведений ученые зафиксировали, что в зимний период времени рождается больше детей-левшей. Данное явление обусловлено уровнем тестостерона и погодными условиями.
По словам ученых, в организме мальчиков и девочек содержится разное количество этого гормона, поэтому мужчин-левшей рождается больше, чем женщин.
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