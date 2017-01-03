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Большинство левшей рождаются зимой – ученые http://www.segodnya.ua/img/article/7853/9_main.1483439716.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/9_tn.1483439716.jpg Общество В организме мальчиков и девочек содержится разное количество тестостерона, поэтому мужчин-левшей рождается больше, чем женщин

Большинство левшей рождаются зимой – ученые

Сегодня, 12:44

В организме мальчиков и девочек содержится разное количество тестостерона, поэтому мужчин-левшей рождается больше, чем женщин

Среди левшей больше мужчин, чем женщин. Фото: instagram.com/witchwearsprada
Среди левшей больше мужчин, чем женщин. Фото: instagram.com/witchwearsprada

Большинство левшей рождаются в зимний период времени. Такой вывод сделали сотрудники из ведущего клинического центра в Вене.

Во время проведения испытаний медики задействовали 13 тысяч добровольцев, 16% из которых были левшами. Все участники проектов проживали на территории Австрии и Германии, передает healthvesti.com.

После анализа статистических сведений ученые зафиксировали, что в зимний период времени рождается больше детей-левшей. Данное явление обусловлено уровнем тестостерона и погодными условиями.

По словам ученых, в организме мальчиков и девочек содержится разное количество этого гормона, поэтому мужчин-левшей рождается больше, чем женщин.
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