Большой кот удивил своей смышленостью и внимательностью (видео)
Пушистик ловко угадывает, в каком стакане спрятан мячик, но делает это довольно вальяжно
Коты – умные животные, которые кроме шалостей и нежностей, любят также поиграть в интеллектуальные игры.
Об этом свидетельствует видеоролик на facebook с крупным котом в главной роли.
"Найден кот, достигший восьмидесятого уровня в игре в "наперстки". А вы бы угадали, где шарик?" – подписал ролик автор видео.
Крупный котик ловко угадывает, в каком стакане спрятан мячик. При этом делает он это довольно вальяжно и немного лениво.
Тем временем видеоролик всего за сутки собрал уже более 4,5 тысяч просмотров.
В то же время котенок рассмешил соцсеть ритмичными танцами.
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