Брачные аферисты охотятся на украинок: иностранцы выманивают деньги

Состоятельные иностранцы с серьезными намерениями никогда не знакомятся в соцсетях

Брачные аферисты охотятся на украинок. Незнакомцы создают фейковые страницы в социальных сетях, представляют из себя богачей, будто ищут жену, а потом выманивают деньги.

Известно, что подобные заморские принцы обманули уже не одну женщину, после романтических слов и обещаний, жених присылает посылку с драгоценностями. Чтобы ее получить, женщина должна заплатить процент с подарка, которого на самом деле не существует

На украинок охотятся целые группы брачных аферистов, говорит психолог Елена Рыхальская.

"Они обращаются к тем, у кого нет фотографий с мужем, парнем, ребенком, домашних пирогов", – рассказывает психолог.

Состоятельные иностранцы с серьезными намерениями никогда не знакомятся в соцсетях, предостерегает владелица брачного агентства Наталья Коваль.

При этом она порекомендовала женщинам, как быстро проверить своего поклонника.

"Познакомились и выходим в скайп, налаживаем с ним связь каждый день или через день, просим его новые фотографии, просим показать его свою жизнь. Но лучше, чтобы он приезжал сюда, вы на своей территории", – отмечает международная сваха.

Если состоятельный поклонник просит одолжить деньги, прощайтесь с ним сразу, подытоживает сваха.