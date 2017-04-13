Чистый четверг: что нельзя делать в этот день

Сегодня, 10:04

В народе этот день называют Чистым, поскольку перед праздником Воскресения Христова принято очищать душу молитвами

В Чистый четверг принято убираться в доме и готовиться к Пасхе. Фото: pixabay
В Чистый четверг принято убираться в доме и готовиться к Пасхе. Фото: pixabay

Сегодня празднуют Чистый четверг. В этот день вспоминают Тайную вечерю, когда Иисус установил обряд Святого Причастия, когда верующие вкушают вино и хлеб, подразумевая под ними Тело и Кровь Иисуса Христа.

Во время Тайной вечери в Чистый четверг Иисус омывал ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и смирения.

В народе этот день называют Чистым, поскольку перед праздником Воскресения Христова принято очищать душу молитвами.

С Великого Четверга начинаются приготовления к Пасхе.

О том, что в этот день нужно очищать душу и тело, известно многим. Но в Чистый четверг существуют и свои запреты.

Ранее считалось, что тот, кто в Чистый четверг в доме грязь разводил, весь год будет жить в грязи и ссорах.

Считается, что в этот день нельзя отдавать из дома ничего ценного и занимать деньги, потому что вместе с ценностями можно "отдать" и благополучие.

Во время приготовления пищи на Пасху нельзя нарушать пост.

При приготовлении пасок и другой праздничной выпечки нужно быть в хорошем расположении духа и иметь хорошие помыслы.
деньги, тело, Пасха, Иисус, ноги, верующие, чистый четверг, четверг, на Пасху

Вы сейчас просматриваете новость "Чистый четверг: что нельзя делать в этот день". Другие Общество смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фото

Пасхальный кулич станет главным украшением стола, если подойти к его оформлению творчески. Фото: pinterest.com

10 идей оформления пасхального кулича

Вчера, 16:59

Надоело каждый год покрывать ароматные куличи стандартной белковой помадкой? Эти необычные варианты дизайна сделают вашу праздничную выпечку самой красивой

Украина

Достать и подготовить формы, краску для яиц, украшения, скатерти, корзинки. Фото: tv.ua

Как все успеть к Пасхе: 10 важных советов

Вчера, 15:14

Заранее нужно решить, что готовить, составить список продуктов, а куличи печь в среду 

Звезды

Татьяна Литвинова. Фото: facebook.com/litvinovachef

Сладкая, воздушная и для большой семьи: Татьяна Литвинова поделилась рецептом пасхи

Вчера, 13:00

Судья кулинарного проекта "МастерШеф" рассказала о секретах приготовления

Украина

На Пасху обещают дождь. Фото: pixabay

Погода на Пасху: дожди и тепло до +15 градусов

11 Апреля, 16:41

Синоптики обещают небольшой дождь по всей Украине, кроме Харькова, Луганска, Донецка и Симферополя

Транспорт

УЗ обновила список "пасхальных" поездов. Фото: "Сегодня"

В Украине назначили 15 дополнительных поездов на Пасху (список)

11 Апреля, 08:56

Еще шесть круглогодичных поездов совершат добавочные рейсы

Экономика

Фото: ТАСС

Пасхальная корзина подорожала на 20%

11 Апреля, 08:35

Кулич, буженина и 10 яиц потянут на 150 грн. Больше всего подорожали молоко и масло

Экономика

Продукты могут вырасти в цене. Все фото: Pixabay

К Пасхе в Украине могут заметно подорожать продукты

11 Апреля, 03:22

Сильнее всего цены, как и каждый год, подскочат на мясо и яйца

Транспорт

В Пасхальную ночь транспорт будет ходить дольше. Фото: Киевпастранс

Пасха в Киеве: как будет работать городской транспорт

10 Апреля, 15:46

В городе продлят работу метро, автобусов и троллейбусов

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования