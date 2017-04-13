Чистый четверг: что нельзя делать в этот день
В народе этот день называют Чистым, поскольку перед праздником Воскресения Христова принято очищать душу молитвами
Сегодня празднуют Чистый четверг. В этот день вспоминают Тайную вечерю, когда Иисус установил обряд Святого Причастия, когда верующие вкушают вино и хлеб, подразумевая под ними Тело и Кровь Иисуса Христа.
Во время Тайной вечери в Чистый четверг Иисус омывал ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и смирения.
В народе этот день называют Чистым, поскольку перед праздником Воскресения Христова принято очищать душу молитвами.
С Великого Четверга начинаются приготовления к Пасхе.
О том, что в этот день нужно очищать душу и тело, известно многим. Но в Чистый четверг существуют и свои запреты.
Ранее считалось, что тот, кто в Чистый четверг в доме грязь разводил, весь год будет жить в грязи и ссорах.
Считается, что в этот день нельзя отдавать из дома ничего ценного и занимать деньги, потому что вместе с ценностями можно "отдать" и благополучие.
Во время приготовления пищи на Пасху нельзя нарушать пост.
При приготовлении пасок и другой праздничной выпечки нужно быть в хорошем расположении духа и иметь хорошие помыслы.
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