Что мешает сбываться мечтам и что сделать, чтобы желания исполнялись

Каждому человеку свойственно мечтать. С раннего детства мы загадываем желания, когда задуваем свечки на тортике в день рождения, когда бьют новогодние куранты… Именно мечта дает нам силы идти дальше. Вот только у одних желания всегда осуществляются, а у других, к сожалению, остаются несбыточными. Что же мешает нашим мечтам воплощаться в реальность, мы разбирались вместе с психологами Ириной Сирык и Викторией Ратеевой.

НУЖНЫ ЖЕРТВЫ!

Для того чтобы желание исполнилось, чаще всего нужно чем-то пожертвовать, в чем-то себя ограничить, поменяться самому. Человек может действительно искренне чего-то хотеть: писать письма желаний, создавать коллажи, проговаривать мечту про себя. Но это не будет работать, если он не ответил для себя на главный вопрос: "Кем я буду, когда моя мечта осуществиться?" Спросите себя: какие качества характера придется изменить; сколько времени жизни уйдет на осуществление; кто будет рядом, когда все так изменится; какие действия придется совершить. Честно ответив на эти вопросы, вы поймете, готовы ли вы реально к исполнению мечты и к тому, что, возможно, вам придется пожертвовать ради нее чем-то, что уже есть.

ОБЕТ НЕСЧАСТЬЯ

Причина несбывшихся желаний может лежать в "обете несчастья", который человек дает, сам того не подозревая. Так сложилось, что история нашего народа наполнена трагическими событиями, и практически каждая семья пережила много бед. В детстве мы слышим от взрослых рассказы, как кто-то из близких пострадал. Как правило, пострадавшее лицо преподносится с гордостью: вот, мол, в этой семье был такой мученик. Таким образом, на уровне подсознания закладывается программа: страдать — это героизм, а быть счастливым — плохо. Может быть и другая негативная установка: все страдают, и нам приходится. Из-за подобных ограничивающих программ человек не может позволить себе стать счастливым и подсознательно делает все, чтобы мечты не осуществлялись.

ЕСЛИ ЖЕЛАНИЕ НЕ ВАШЕ, А НАВЯЗАННОЕ ИЗВНЕ

Часто мечты не сбываются, потому что являются не вашими истинными желаниями, а навязаны окружением. Например, человек мечтает полететь в отпуск на остров и постоянно рассказывает об этом коллегам. На первый взгляд может показаться, что желание у него искреннее. Но если на вопрос, почему он так этого хочет, он отвечает: "Отдыхать на элитных курортах — это престижно", — весьма вероятно, что эта мечта была навязана. А на самом деле он не любит жару и пляж, а идеальным отдыхом считает поход в горы. В таком случае желание будет всячески отталкиваться и даже полностью заблокироваться. Прислушайтесь к себе, чтобы выяснить, чего хочется на самом деле. Спросите себя: "Что будет, если моя мечта никогда не сбудется?". Если, представив это, вы не чувствуете разочарования, эта мечта — не ваша, а чужая.

НЕУВЕРЕННОСТЬ В СВОИХ СИЛАХ

Именно она часто становится преградой на пути исполнения желаний. Даже искренне мечтая о чем-то, люди могут считать, что недостойны это получить. В итоге оправдывают себя отговорками вроде: "Я недостаточно умный, чтобы стать кандидатом наук", "Я из бедной семьи, поэтому не смогу заработать миллион". Мысль о том, что желание слишком большое и вам не по силам, автоматически блокирует его воплощение в жизнь. Попробуйте избавиться от подобных установок. Запомните: вы достойны всего, о чем мечтаете, и можете этого достичь! Возьмите себе за правило каждый день с утра говорить: "У меня получится!". Эта простая фраза, повторяемая изо дня в день, дает команду подсознанию и поможет действительно поверить в себя.

Разрушительным эффектом обладает также сравнение с другими людьми, у которых ничего не получилось: "Вот сосед не смог это сделать, и я не смогу, ведь я ничем не лучше". Задумайтесь: у соседа могло не получится, потому что он приложил недостаточно усилий. А может, он просто не может себе позволить быть счастливым?

ЖИЗНЕННАЯ ЗАЦЕПКА

Другая преграда на пути к исполнению желания — излишнее зацикливание. Часто человек настолько сильно чего-то желает, что посвящает все свои мысли только этой мечте. Он существует в ожидании получить это, пропуская все радости реальной жизни, ведь считает, что станет счастливым лишь тогда, когда мечта сбудется. Такое зацикливание отпугивает исполнение желаний. Как гласит мудрость: "Перестань хотеть, что ты хочешь — и ты это получишь". Поэтому освободите свою душу и "отпустите" мечту. Сделайте глубокий вдох. Почувствуйте, как все хорошее переполняет вас изнутри, а на выдохе представьте, как "зацепки" отрываются и улетают. Повторите упражнение 10 раз или пока не почувствуете, что освободились от зацикливания на своем желании.

СЛИШКОМ АБСТРАКТНО

Нередко случается, что человек вроде мечтает о чем-то, но образ того, что он хочет получить, размытый. Если вы не можете четко представить желаемое, для мозга оно будет неправдоподобным. Поэтому детализируйте вашу мечту. Например, не ставьте себе просто цель "хочу выйти замуж" — распишите, каким должен быть этот мужчина, какими качествами должен обладать и т. д. Конкретизировать мечту помогут карты и дневники желаний, а также доски визуализации. Ведь когда желание живет только в нашей голове, оно носит фантазийный характер, а вот когда мы выведем его на символический уровень (запишем, нарисуем), оно становится более реальным. Канун Нового года — идеальное время, чтобы перевести свои мечты из мыслей в материальную форму, заодно поставив цели на целый год.

НИКАКОГО ДЕЙСТВИЯ

Ни одна мечта не сбудется, если вы сами ничего для этого не сделаете. Если целыми днями лежать на диване, даже в деталях представляя себе, каким будет ваш диплом MBA, он сам в руки не прыгнет. Поставьте цель и придумайте план ее достижения. Ищите не оправдания, а решение проблем, используйте технику маленьких шажков. Например, мечтаете купить машину — посчитайте, сколько нужно откладывать с каждой зарплаты. Если понимаете, что цель недостижима при нынешнем раскладе дел, подумайте, чтобы найти другую, более высокооплачиваемую работу. Если это невозможно при вашем образовании, идите на курсы повышения квалификации, найдите дополнительный заработок. И безустанно повторяйте себе: "Я эту смогу!".

ВСЕ СБУДЕТСЯ!

Чтобы ваши мечты всегда осуществлялись, научитесь правильно мечтать.

Во-первых, вычислите истинные желания: чего хотите конкретно вы, а не ваши друзья, родственники, коллеги и другие люди.

Во-вторых, сформулируйте из желания мечту. Обязательно детализируйте, конкретизируйте и визуализируйте ее (запишите или нарисуйте).

В-третьих, найдите мотивацию, спросив себя: "Зачем мне нужна эта мечта?" Подумайте, что изменится в вашей жизни после того, как она осуществится.

В-четвертых, поставьте себе четкую цель со сроками достижения и придумайте план, с помощью которого можно было бы осуществить мечту.

В-пятых — действуйте. Не завтра, не с первого числа наступившего года, а именно сегодня и сейчас!