Что принесет год Японии в Украине: садовые реминисценции, просмотры японских фильмов и курсы по игре в го и каллиграфии (фото)

Легко научиться чему-то новому, если погрузиться в незнакомую культуру: узнать традиции, язык, секреты народных промыслов или рецепты кухни. Особенно тогда, когда есть выбор платных и бесплатных мероприятий. Итак, встречаем Год Японии в Украине!

САДОВЫЕ РЕМИНИСЦЕНЦИИ

Заранее объявили о своих мероприятиях ландшафтные дизайнеры. Так, 28 апреля—2 мая 2017 г. в киевском Национальном ботсаду им. Н. Н. Гришко НАН Украины состоится шоу-конкурс садов "Ландшафтная весна — 2017. Японские реминисценции", где примут участие архитекторы, ведущие дизайнеры, студенты профильних колледжей и университетов и др. "Мы планируем в рамках проекта множество, в том числе бесплатных, мастер-классов, семинаров, лекций и т. д., а также оставить на память ботсаду эти работы (их можно будет увидеть и после мероприятий). Но даже не это главное: мы хотим показать украинцам не утилитарный подход к природе, а восточную созерцательность. Ведь даже при очень напряженном ритме жизни, японцы способны отойти на время от будничных суетливых дней, взять отпуск и поехать любоваться сакурой", — говорит соорганизатор конкурса директор "L&A Ландшафт и Архитектура" Ольга Камоликова.

Икебана. Изысканная простота и естественная красота материала.

АКТИВНОСТЬ ПО ДУШЕ

Мероприятий, мастер-классов, лекториев, просмотров фильмов японских кинематографистов уже заявлено немало и будет больше. Так, киевский украинско-японский центр КПИ им. Игоря Сикорского 5—9 декабря 2016 года (с 11:00 до 19:00) приглашает на бесплатную новогоднюю выставку искусства икебана Ikenobo Ukraine. Покажут и традиционные формы икебаны, и композиции в свободном стиле на подвесных конструкциях для интерьера. А еще можно посетить курсы и мастер-классы по игре в го, мастерству каллиграфии (написанию иероглифов тушью и кисточкой), искусству облачения в кимоно, живописи суми-е (тушью, подобно акварели), искусству ошибаны (живопись сухоцветами), игре на флейте шякухачи, чайной церемонии и других формах японских премудростей. Для этого стоит следить за активностями на сайте посольства Японии в Украине и сайтах их партнеров.

ЯЗЫК СТРАНЫ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА

Выучить японский язык — задача, действительно, не из простых. И тем не менее находится много людей, которые с удовольствием посещают такие курсы. Что заставляет их погружаться в чужие иероглифы? "Мотивация очень разная и зависит от возраста. Часто приходят студенты, которые хотели бы продолжить обучение или пройти стажировку в такой технически развитой стране, как Япония. Также частые посетители — спортсмены, практикующие восточные единоборства. Преподаватели английского выбирают для себя этот язык, как второй. А есть люди, которые с детства влюблены в Страну восходящего солнца, но только на каком-то жизненном этапе у них появилась возможность приобщиться к этой культуре. Так, например, на курсы приходят 50—55-летние, чтобы реализовать давнюю мечту", — рассказывает координатор отдела японского языка украинско-японского центра КПИ им. Игоря Сикорского Инна Ильина. Но самые многочисленные — детские группы: "Мы когда пришли записывать сына на курсы, то для оформления договоров нас, родителей всей будущей группы, собрали в одной комнате. И тут какая-то мама спросила: "А здесь все собрались анимешники?". Оказалось, что все без исключения наши дети обожают японскую анимацию, которая и явилась мотиватором для изучения языка", — рассказывает мама одного из слушателей курсов Ирина Чернышова. Кроме аниме, дети любят японские комиксы-манга. Аниме и манга рассказывают об обычных людях: студентах, школьниках, простых служащих в офисе, которые живут повседневной жизнью, но их психологические способности или экзотические друзья делают их особенными. "У меня в группе есть 13-летняя девочка, которая решила, что станет художником манга. Она часами просиживает в нашей библиотеке, перерисовывает комиксы, а потом создает и своих героев", — рассказывает Инна Ильина. Стоимость занятий на языковых курсах стартует от 1400 грн за полугодие. Абонемент в библиотеку украинско-японского центра обойдется в 160 грн за год, для слушателей курсов — 80 грн.

Аниме и манга — самые большие мотиваторы для учебы детей.

СЛАДОСТИ

Многие украинцы знакомы с японской кухней — ведь суши, да и супы "мисо" или "рамен", можно попробовать не только во многих кафе или ресторанах, но и приобрести в обычных супермаркетах. А вот традиционные японские сладости "вагаши" — пока редкость: их, как правило, учатся готовить на специальных мастер-классах. При их создании используются натуральные продукты: бобовые (в основном красная фасоль — адзуки), рис, разновидности батата, агар-агар (растительный желатин), каштаны и разные натуральные добавки. Такие десерты менее сладкие, чем привычные европейские. "В Японии говорят, что сладости — самая привлекательная часть в искусстве японской кулинарии. Прежде всего потому, что каждое пирожное сделано вручную — при помощи кончиков пальцев умелых рук мастера и частички его души", — рассказали нам в Украинско-Японском центре.

Конечно, лучше готовить сладости под руководством специалиста, но можно попробовать сделать их и самостоятельно. Например, для приготовления конфет "мидзуёкан" нужно взять сладкие бобы (400 г), коричневый сахар (45 г), порошок агар-агара (4 г) и 300 мл воды. В кастрюлю с водой положите агар-агар и разогрейте, добавьте сахар, хорошо размешайте и доведите до кипения. Сделайте из бобов пасту, добавьте ее к смеси и варите до разбухания, постоянно помешивая. Остудите, разлейте по формочкам — и отправьте в холодильник для застывания.