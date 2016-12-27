Девочка растрогала эмоциональной реакцией на живой подарок на Рождество (видео)
Трогательный видеоролик собрал за несколько дней более 61 миллиона просмотров
Получить в подарок собаку мечтал не только мальчик из знаменитого мультфильма "Малыш и Карлсон, который живет на крыше". Такое желание со временем появляется, наверное, у каждого ребенка.
В facebook появился трогательный видеоролик с девочкой в главной роли.
Длинноволосая малышка сидит на диване возле рождественской елки и держит в руках плюшевого мишку. Но затем мама девочки забирает у нее из рук игрушку и взамен дает щенка с большим красным бантом.
Девочка была шокирована. Она нежно держала свою собачку и заливалась слезами от счастья, попутно проговаривая своей маме благодарственные слова.
Видеоролик пришелся по душе пользователям соцсети и собрал уже более 61 миллиона просмотров.
Тем временем шестилетний мальчик рассмешил взрослых "пошлым" рисунком оленей.
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