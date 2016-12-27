Девочка растрогала эмоциональной реакцией на живой подарок на Рождество (видео)

Трогательный видеоролик собрал за несколько дней более 61 миллиона просмотров

Получить в подарок собаку мечтал не только мальчик из знаменитого мультфильма "Малыш и Карлсон, который живет на крыше". Такое желание со временем появляется, наверное, у каждого ребенка.

В facebook появился трогательный видеоролик с девочкой в главной роли.

Длинноволосая малышка сидит на диване возле рождественской елки и держит в руках плюшевого мишку. Но затем мама девочки забирает у нее из рук игрушку и взамен дает щенка с большим красным бантом.

Девочка была шокирована. Она нежно держала свою собачку и заливалась слезами от счастья, попутно проговаривая своей маме благодарственные слова.

Видеоролик пришелся по душе пользователям соцсети и собрал уже более 61 миллиона просмотров.

Тем временем шестилетний мальчик рассмешил взрослых "пошлым" рисунком оленей.