Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Жизнь Общество
Девушка посвятила Instagram путешествиям своей отрезанной ноги (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7885/33_main.1484557208.png http://www.segodnya.ua/img/article/7885/33_tn.1484557208.png Общество Чтобы саркома не развилась на другие участки тела, необходимо было ампутировать ногу до колена

Девушка посвятила Instagram путешествиям своей отрезанной ноги (фото)

Сегодня, 10:58

Чтобы саркома не развилась на другие участки тела, необходимо было ампутировать ногу до колена

Девушка потеряла ногу из-за саркомы. Фото: instagram.com/onefootwander
Девушка потеряла ногу из-за саркомы. Фото: instagram.com/onefootwander

Кристи Лойалл потеряла правую ногу из-за рака. Позже она решила посвятить ей аккаунт в Instagram, передает The Huffington Post.

По данным издания, у девушки был диагностирован редкий вид саркомы. Сначала Лойалл заметила, что у нее немеет мизинец, со временем онемение разрасталось, а позже появились боли.

Broadening my horizons #amputee #skeleton #foot #funnybone #cancer #onefootwander

Фото опубликовано cancer foot (@onefootwander)

В больнице Лойалл сказали, что для того, чтобы саркома не развилась на другие участки тела, необходимо ампутировать ногу до колена.

В аккаунте соцсети девушка рассказывает о путешествиях отрезанной конечности, которую предварительно очистили от мягкий тканей. Таким образом Кристи хотела бы обрести популярность, которая позволила бы собрать деньги на медицинские расходы.

#tbt last living photo #amputee #skeleton #foot #cancersucks

Фото опубликовано cancer foot (@onefootwander)

В профиле Лойалл ежедневно публикует снимки ноги на фоне живописных видов и показывает, как отрезанная часть тела сосуществует с детьми и домашними животными.

I guess bones taste good? #amputee #skeleton #foot #cat #mrkitty #onefootwander

Фото опубликовано cancer foot (@onefootwander)

деньги, фото, расходы, девушка, девушки, ноги, популярность, снимки, instagram, участки, рака, в больнице

Вы сейчас просматриваете новость "Девушка посвятила Instagram путешествиям своей отрезанной ноги (фото)". Другие Общество смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Светлана Ходченкова. Фото: Instagram

Актриса Светлана Ходченкова изумила фигурой в купальнике на Бали

Сегодня, 10:30

На отдыхе Ходченкова продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру 

Звезды

Ксения показала снимок в купальнике. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Ксения Собчак похвасталась пышным бюстом в бикини

Сегодня, 10:08

Она не раз писала, что с рождением сына она может похвастаться пышным бюстом, которого раньше у нее не было

Звезды

Настя Каменских. Фото: Instagram

Украинская Ники Минаж: Насте Каменских в бикини посоветовали больше не худеть

Сегодня, 10:01

В отпуске артистка отказалась от косметики и похвасталась формами в раздельном купальнике

Звезды

Кети Топурия. Фото: Instagram

Солистка группы "А-Студио" Кети Топурия следом за Глюкозой примерила "голый" купальник

Сегодня, 09:31

Певица поделилась в Instagram смелым снимком из отпуска

Звезды

Анна Седокова. Фото: Instagram

У Анны Седоковой с груди сполз наряд

Сегодня, 09:01

Седокова вместе с подругой Натальей Рудовой проводит время в Лос-Анджелесе

Мир

Девушка посвятила Instagram своей отрезанной ноге

Девушка посвятила Instagram своей отрезанной ноге

Сегодня, 04:22

У девушки был диагностирован редкий вид саркомы

Be happy

Балерина-тяжеловес стала звездой Интернета

Вчера, 01:03

Пятнадцатилетняя американка блестяще исполняет балетные па не хуже остальных своих сверстниц

Звезды

Селена Гомес.Фото: instagram.com/itselgomze

Селена Гомес балует нового парня голыми фото

14 Января, 22:39

Бойфренд поставил фото люисой на заставку телефона и называет ее девушкой мечты

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.