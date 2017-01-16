Девушка посвятила Instagram путешествиям своей отрезанной ноги (фото)

Чтобы саркома не развилась на другие участки тела, необходимо было ампутировать ногу до колена

Кристи Лойалл потеряла правую ногу из-за рака. Позже она решила посвятить ей аккаунт в Instagram, передает The Huffington Post.

По данным издания, у девушки был диагностирован редкий вид саркомы. Сначала Лойалл заметила, что у нее немеет мизинец, со временем онемение разрасталось, а позже появились боли.

Broadening my horizons #amputee #skeleton #foot #funnybone #cancer #onefootwander Фото опубликовано cancer foot (@onefootwander) Янв 14 2017 в 7:09 PST

В больнице Лойалл сказали, что для того, чтобы саркома не развилась на другие участки тела, необходимо ампутировать ногу до колена.

В аккаунте соцсети девушка рассказывает о путешествиях отрезанной конечности, которую предварительно очистили от мягкий тканей. Таким образом Кристи хотела бы обрести популярность, которая позволила бы собрать деньги на медицинские расходы.

#tbt last living photo #amputee #skeleton #foot #cancersucks Фото опубликовано cancer foot (@onefootwander) Янв 5 2017 в 9:03 PST

В профиле Лойалл ежедневно публикует снимки ноги на фоне живописных видов и показывает, как отрезанная часть тела сосуществует с детьми и домашними животными.